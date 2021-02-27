المركزي العماني: ارتفاع قيمة الودائع الخاصة بالبنوك التجارية بنسبة 10.8 %

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وكالات _ ارتفعت القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في سلطنة عمان في شهر ديسمبر الماضي بنسبة 10.8 % لتصل إلى 14 مليارا و441 مليون ريال عماني مقارنة بـ13 مليارًا و4. 31 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2019.
وذكرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري العماني، أن القيمة الإجمالية لتلك الودائع تمثلت في ودائع الأجل وبلغت قيمتها 4 مليارات و6. 828 مليون ريال عماني، وودائع التوفير وبلغت قيمتها 5 مليارات و7. 362 مليون ريال عماني ، وودائع تحت الطلب وبلغت قيمتها 3 مليارات و3. 976 مليون ريال عماني.
وأوضحت النشرة، بحسب وكالة الأنباء العمانية اليوم ، أن القيمة الإجمالية للودائع بلغت 12 مليارًا و4. 884 مليون ريال عماني و5. 1556 مليون ريال عماني بالعملات الأجنبية.
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