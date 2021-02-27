19.3 مليار جنيه حجم التمويل متناهي الصغر بنهاية عام 2020.. و3.2 مليون مستفيد

حقق نشاط التمويل متناهي الصغر نمو سنوي بنسبة 17% لتبلغ قيمة أرصدته نحو 19.3 مليار جنيه، مقابل 16.5 مليار جنيه في نهاية العام السابق، وذلك بسحب التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح التقرير أن عدد المستفيدين من النشاط بلغ 3.2 مليون مستفيد، مقابل 3.1 مليون خلال العام السابق.

وأشار التقرير إلى أن جهات التمويل قامت بزيادة تمويل تواجدها وانتشارها الجغرافي عن طريق 2840 منفذ تمويل بنهاية عام 2020، تغطي معظم مراكز ومدن الجمهورية، مقارنة بـ 2427 منفذ في عام 2019.

واستحوذت محافظات الصعيد على 54% من إجمالي تلك المنافذ بعدد وصل إلى 1299 منفذًا، بينما بلغ عدد المنافذ في باقي المحافظات إلى 1128 منفذًا، وذلك بنهاية العام الماضي.