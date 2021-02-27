40 مليار جنيه أقساط حصلتها شركات التأمين في 2020 بمعدل نمو 19.3%

حققت شركات التأمين أقساط بقيمة 40.1 مليار جنيه خلال عام العام المالي الماضي 2019/2020، بمعدل نمو 19.3% مقارنة بالعام السابق والتي سجلت فيه أقساط بقيمة 35.1 مليار جنيه.

وعلى الرغم من أن هذه القيمة تعد الأعلى فيما حققه نشاط التأمين على مدار تاريخه، إلا أن الهيئة العامة للرقابة المالية ترى في تقريرها السنوي، أن جائحة كورونا أدت إلى تباطؤ معدلات نمو القطاع وتحديدًا في الربع الأخير من عام 2020.

ومن الجدير بالذكر أن شركات التأمين حققت أقساط في العام المالي 2017/2018، بقيمة 29.54 مليار جنيه مقابل 23.98 مليار جنيه للعام السابق عليه.

وكان لفرعين تأمينات الحريق والتأمين على الحياة الفردي، المساهمة الأكبر في تحقيق أقساط مرتفعة للعام المالي الماضي، حيث بلغت الأقساط المكتتبة في نشاط الحريق 3.76 مليار جنيه، بينما بلغ نشاط التأمينات الفردية نحو 12.15 مليار جنيه.

وارتفعت قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين في نهاية العام المالي 2020 لتصل إلى 18.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 18.3 مليار جنيه بنهاية العام السابق عليه بزيادة قدرها 3.3%.

وبحسب التقرير السنوي للهيئة، فقد تزايد فائض النشاط التأميني بمعدل قدره 25%، ليصل إلى 6 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي، مقارنة بفائض 4.8 مليار جنيه في العام المالي 2018/2019.

وارتفعت إجمالي حقوق وثائق شركات التأمين في نهاية العام المالي 2020 لتصل إلى 77.2 مليار جنيه، مقارنة بـ69 مليار جنيه في العام السابق بزسادة نسباها 12%.

وارتفعت إجمالي قيمة استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي الماضي، لتصل إلى 107.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 102 مليار جنيه في العام المالي 2019، بزيادة قدرها 5.7%.

أما عن حقوق المساهمين في شركات التأمين فقد بلغت 33.4 مليار جنيه في 2020، مقارنة بـ 34.9 مليار جنيه بنهاية العام السابق عليه، بانخفاض قدره 4.3%.

وارتفعت قيمة صافي أصول شركات التأمين إلى 128.6 مليار جنيه، مقابل 118.2 مليار جنيه في العام المالي 2019.

وعن صناديق التأمين الخاصة فقد بلغت استثماراتها نحو 83.4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 75.8 مليار جنيه في العام السابق عليه.