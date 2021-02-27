68 ألف عميل حصلوا على تمويلات عقارية بقيمة 3.4 مليار جنيه في 2020

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منحت شركات التمويل العقاري 3.4 مليار جنيه خلال عام 2020، مقارنة بـ2.6 مليار جنيه تمويلات ممنوحة عام 2019، بمعدل ارتفاع بلغ نحو 31%، وذلك لصالح 68 ألف عميل.
وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية في تقريرها السنوي، أن حجم التمويل العقاري الممنوح خلال الربع الأول من عام 2020، نحو 0.7 مليار جنيه مقارنة بـ 0.4 مليار جنيه نفس الفترة من العام السابق عليه.
وشهد النشاط أيضًا زيادة في عدد المستفيدين حيث بلغ عدد العملاء في العام الماضي نحو 68 ألف عميل مقابل63.83 ألف في عام 2019، و54.9 ألف عميل في 2018.
وقالت الهيئة، إن الزيادة السنوية المحدودة مقارنة بالربع الأول ترجع إلى تباطؤ نشاط التمويل العقاري نتيجة لتأثر الأنشطة الاقتصادية بتداعيات جائحة كورونا.
ويبلغ عدد الشركات العاملة في نشاط التمويل العقاري بالسوق المصري 15 شركة بينهم شركة واحدة لإعادة التمويل العقاري.
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