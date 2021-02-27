70.3 مليار جنيه إجمالي عقود التأجير التمويلي والتخصيم العام الماضي

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بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 58.9 مليار جنيه خلال عام 2020، مقارنة بـ 55.9 مليار جنيه خلال العام الماضي، بنسبة نمو قدرها 5.4%.
وأرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية هذه الزيادة المحدودة إلى تباطؤ النشاط نتيجة تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي، أن قيمة عقود التأجير التمويلي ارتفعت بنسبة 19.7% خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه.
ويعمل في نشاط التأجير التمويلي 31 شركة، من أصل 44 شركة مسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية .
وفيما يخص نشاط التخصيم، فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة ارتفاعًا بلغ 4.2% خلال الربع الأول من العام الماضي.
وحقق النشاط معدل نمو سنوي قدره 6.6%، حيث بلغت قيمة الأوراق المخصمة 11.3 مليار جنيه خلال عام 2020، مقارنة بـ10.6 مليار جنيه خلال العام الماضي.
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