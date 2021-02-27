70.3 مليار جنيه إجمالي عقود التأجير التمويلي والتخصيم العام الماضي

بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 58.9 مليار جنيه خلال عام 2020، مقارنة بـ 55.9 مليار جنيه خلال العام الماضي، بنسبة نمو قدرها 5.4%.

وأرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية هذه الزيادة المحدودة إلى تباطؤ النشاط نتيجة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي، أن قيمة عقود التأجير التمويلي ارتفعت بنسبة 19.7% خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه.

ويعمل في نشاط التأجير التمويلي 31 شركة، من أصل 44 شركة مسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية .

وفيما يخص نشاط التخصيم، فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة ارتفاعًا بلغ 4.2% خلال الربع الأول من العام الماضي.

وحقق النشاط معدل نمو سنوي قدره 6.6%، حيث بلغت قيمة الأوراق المخصمة 11.3 مليار جنيه خلال عام 2020، مقارنة بـ10.6 مليار جنيه خلال العام الماضي.