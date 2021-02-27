عودة برنامج المصري أفندي للإعلامي محمد على خير على المحور

أعلن الإعلامي محمد علي خير عن عودة برنامجه «المصري أفندي» على قناة المحور اعتبارا من يوم الخميس 11 مارس.

سيذاع البرنامج في الثامنة مساء يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.