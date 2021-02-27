عودة برنامج المصري أفندي للإعلامي محمد على خير على المحور

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أعلن الإعلامي محمد علي خير عن عودة برنامجه «المصري أفندي» على قناة المحور اعتبارا من يوم الخميس 11 مارس.
سيذاع البرنامج في الثامنة مساء يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.
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