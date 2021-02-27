السيسي يتلقى رسالة خطية من أمير الكويت حول سبل دفع العلاقات الثنائية

دوت الخليج – استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية والسفير الكويتي بالقاهرة، محمد صالح الذويخ.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الشيخ أحمد الصباح نقل رسالة خطية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تطرفت إلى سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد أمير الكويت اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على جميع المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا.

كما ثمن وزير الخارجية الكويتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدا بحرص مصر الدائم على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بأواصر العمل العربي المشترك.

من جانبه، طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نقل تحياته إلى الشيخ نواف الأحمد الصباح، فيما هنأ حكومة وشعب الكويت الشقيقة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي متانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، وحرص القاهرة على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي الأصعدة، سعيا نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية.

كما أعرب عن خالص التقدير للجهود الكويتية الصادقة فيما يتعلق بجهود المصالحة مؤكدًا موقف مصر الثابت تجاه دعم التضامن العربي بما يكفل التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التأكيد، في هذا الخصوص، ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.

وجرى التوافق، خلال اللقاء، على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في هذا السياق خلال الفترة المقبلة، سعيا نحو التصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية.