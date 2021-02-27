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إيطاليا تسجل 280 حالة وفاة ونحو 19 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سي إن بي سي – أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 280 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، اليوم السبت، مقابل 253 في اليوم السابق.

بينما انخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 18 ألفا و916 بعد أن كان 20 ألفا و499 يوم الجمعة.

وسجلت إيطاليا 97 ألفا و507 حالات وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى معدل في العالم.

وسجلت إيطاليا 2.91 مليون إصابة حتى الآن.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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