بريطانيا: نحو 19.7 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

سي إن بي سي – أظهرت بيانات رسمية، اليوم السبت، أن 19.7 مليون في بريطانيا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19.

وسجلت بريطانيا أيضا 7 آلاف و434 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و290 حالة وفاة وذلك مقارنة مع 8523 إصابة و345 وفاة أمس الجمعة.