بريطانيا: نحو 19.7 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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سي إن بي سي – أظهرت بيانات رسمية، اليوم السبت، أن 19.7 مليون في بريطانيا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19.
وسجلت بريطانيا أيضا 7 آلاف و434 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و290 حالة وفاة وذلك مقارنة مع 8523 إصابة و345 وفاة أمس الجمعة.
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