فرنسا تسجل 186 حالة وفاة ونحو 24 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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روسيا اليوم – أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 186 وفاة و23996 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 86332، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3736016.
وكانت الوزارة أعلنت عن تسجيل 286 وفاة و25207 إصابات بالفيروس في اليوم السابق.
كما أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، أن حكومة بلاده ستدرس اقتراحا بأن تخضع باريس لإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع للحد من انتشار فيروس كورونا.
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