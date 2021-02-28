وزير قطاع الأعمال: مصر الجديدة تقترب من طرح هيليو بارك على المطورين

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن اقتراب شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير من إنهاء إعداد كراسة شروط مزايدة تطوير مشروع هيليو بارك، متوقعًا تنفيذ الطرح قبل شهر مايو المقبل.

مساحة المشروع تفرض مرحلة أولى لاختيار المتأهلين للمشاركة

وقال توفيق في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج إن الطرح سيشمل إجمالي مساحة الأرض التي تقترب من 1700 فدان، ما يتطلب وجود مرحلة لاختيار الشركات المؤهلة للمشاركة وفقًا لشروط فنية تتعلق بقدرة الشركة ورؤيتها لتطوير هذه المساحة الكبيرة.

وأوضح أن كراسة الشروط ستحدد الملامح الأساسية للشراكة بما في ذلك نسب المشاركة في الإيراد والحد الأدنى المضمون لشركة مصر الجديدة وغيرهما من العناصر المكونة للطرح، رافضًا الكشف عن التفاصيل خلال هذه المرحلة لحين حسم كل البنود.

طرح زيادة رأس المال خلال 6 إلى 9 أشهر لتحديد الاحتياجات والانتهاء من المستهدفات

ورجح توفيق البدء في إجراءات طرح رأسمال شركة مصر الجديدة خلال أجل زمني يدور حول 6 إلى 9 أشهر، حتى يتم تحديد الاحتياجات التمويلية والانتهاء من تنفيذ المستهدفات التي تم الإعلان عنها بخطة تطوير الشركة خلال شهر أكتوبر الماضي، بما في ذلك ترسية طرح مشروع هيليو بارك.

وقال: «زيادة رأس المال ستتم عقب اتضاح الرؤية وتنفيذ المستهدفات الموضوعة بهدف طمأنة المستثمرين على جدية التنفيذ الفعلي للمخطط وأن الأمر يتجاوز حد الكلام المرسل والاستراتيجيات العامة”.

وأضاف أنه يجري حاليًا إعادة تحديث المخطط العام لمدينة نيو هيليوبوليس، ومن المستهدف الانتهاء بالتوازي من استكمال البنية التحتية بما في ذلك المرافق والطرق والبوابات وبعض أعمال اللاند سكيب.

وحول الاستثمارات العقارية الأخرى التي تستهدفها الوزارة، توقع وزير قطاع الأعمال العام توقيع عقود بين الشركتين المالكتين لأرض رأس جميلة والشركة القابضة للسياحة خلال فترة قريبة، تمهيدًا للبدء في ترويج المشروع والبحث عن مستثمر.

وكان وزير قطاع الأعمال العام كشف لجريدة دوت الخليج مطلع العام عن تعيين جهات متخصصة لتقييم أرض رأس جميلة بشرم الشيخ، لتحديد نصيب كل من الشركة التابعة لوزارته ونظيرتها التابعة لوزارة الطيران المدني، تمهيدًا للطرح على القطاع الخاص، وذلك لإقامة مشروع واحد بدلًا من فصلها لمشروعين.

نترقب الموافقة الأخيرة من اللجنة العليا للتخطيط العمراني للبدء في تطوير شبرد

ومن ناحية أخرى قال توفيق إن خطة تطوير فندق شبرد تترقب الموافقة الأخيرة من اللجنة العليا للتخطيط العمراني للبدء في التنفيذ.

وفيما يتعلق بالأراضي غير المستغلة، قال توفيق إن التركيز ينصب حاليًا على تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع مع هيئة المجتمعات العمرانية، والذي يتعلق بإعادة استغلال نحو 7 قطع أراضٍ تتسم بكبر المساحة.