ذا لاند ديفلوبرز توقع عقود مقاولات بقيمة 215 مليون جنيه في مشروع أرمونيا

بكر بهجت _ وقعت شركة ذا لاند ديفلوبرز عقود مقاولات بقيمة 215 مليون جنيه لتنفيذ الأساسات والأعمال الإنشائية في مشروع «أرمونيا» وملحقه التجاري «أرمونيا ووك» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يتناسب مع الجدول الزمني الذي وضعته الشركة لإنجاز المشروع، وفق المهندس أحمد الطيبي رئيس مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أنه تم ضخ نحو 60 مليون جنيه، ومن المقرر أن يتم ضخ 155 مليون جنيه أخرى خلال الأشهر المقبلة.

أضاف الطيبي في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن الشركة تسير بصورة جيدة في الشقين البيعي والإنشائي بالمشروع وهو ما تدعمه التحركات المستمرة التي تقوم بها لمواكبة التغيرات التي تطرأ على الساحة والتكيف معها، موضحًا أن الشركة اعتمدت على المعارض العقارية والعروض الجاذبة للوصول إلى أهدافها البيعية، وذلك في ظل الأزمة التي عانت منها مختلف الأسواق العالمية، وليست المصرية فقط، والتي ترتبت على ظهور فيروس كورونا.

يقام مشروع أرمونيا السكني على مساحة 41 فدانًا، بإجمالي 1750 وحدة، ويبلغ ارتفاع المباني بالمشروع 7 طوابق، وتنفذه شركة The Land Developers على مدار 4 سنوات بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة مليار جنيه خلال العام الجاري، من مشروعيها «أرمونيا» و«أرمونيا ووك»، لافتًا إلى أن قيمة المبيعات التي حققتها الشركة حتى الآن بلغت 1.190 مليار جنيه.

ولفت الطيبي إلى أن الشركة لديها ذراع مقاولات تمتلك محطة خرسانة تتولى التوريد لمشروعات الشركة ولعدة مشروعات أخرى، كما تعاقدت مع شركتي «ريدكون» و«ماسترز» للمقاولات لتنفيذ النسبة الأكبر من الإنشاءات، موضحًا أن «ذا لاند ديفلوبرز» حصلت على القرار الوزاري للمشروع فى نوفمبر من عام 2019 ومن المتوقع أن يتم البدء في تسليم المرحلة الأولى منه في سبتمبر 2022.

وأكد الطيبي أن مشروع «أرمونيا» يتم تطويره على 6 مراحل ويجري تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بنسب تنفيذ بلغت 25% وتستهدف الوصول بحجم الإنشاءات إلى 40% بنهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن الشركة تخطط لطرح إنشاءات المرحلة الثالثة بالمشروع خلال النصف الأول من العام الجاري بهدف تكثيف معدلات التنفيذ للالتزام بالبرنامج الزمني الذي وضعته الشركة للمشروع، ومن المقرر الانتهاء من إجمالي أعمال التنفيذ خلال 2023.

وأكد أن الشركة تركز على تمويل مشروعاتها بصورة ذاتية، وهو ما يجري حاليًا من خلال عقود المقاولات التي تم توقيعها، حيث تعتمد الشركة على السيولة الخاصة بالمبيعات التعاقدية التي أبرمتها، مشيرًا إلى أن الانخفاض المتتالي للفائدة شجع الشركة على التوجه نحو الوسائل التمويلية الأخرى والتي لا تزال محل دراسة.

وتمتلك مجموعة الطيبي التي تتبعها شركة ذا لاند ديفلوبرز محفظة أراض متنوعة بين مشروعات في القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بإجمالي 5 مشروعات، وكذلك مشروع في منطقة كينج مريوط تم انهاؤه عام 2019، بالإضافة إلى مشروع أرمونيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتتنوع استثمارات المجموعة بين الأنشطة السياحية والفنادق العائمة والثابتة بالغردقة، إلى جانب عدة شركات صناعية وأخرى بالتشييد والاستثمار العقاري.

خطط للتوسع في عدة مدن أبرزها العاصمة الإدارية والعلمين

وأوضح الطيبي أن الشركة ترى عدة فرص استثمارية واعدة في السوق العقارية وذلك بالتزامن مع خطة التنمية الشاملة التي أطلقتها الدولة، الأمر الذي أسهم في فتح الباب أمام شركات القطاع الخاص لتوسيع استثماراتها بما يوفر المزيد من فرص العمل ويعود بالنفع على الناتج القومي، موضحًا أن شركة «ذا لاند ديفلوبرز» تدرس عدة مناطق للتوسع بها، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدن أخرى.