جراند بلازا تخطط لتحقيق مبيعات بقيمة 500 مليون جنيه في مشروع لاميرادا المستقبل

بكر بهجت _ تستهدف شركة جراند بلازا للاستثمار العقاري والسياحي تحقيق مبيعات بقيمة 500 مليون جنيه خلال العام الجاري، وذلك باستكمال طرح الوحدات في مشروعيها «لاميرادا المستقبل» الذي تقيمه في مدينة مستقبل سيتي، والمبنى التجاري الإداري الطبي «لاميرادا بلازا» بالقاهرة الجديدة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية التي وضعتها الشركة للعام الجاري.

وقال المهندس شريف عثمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنها تأمل أن يكون العام الجاري أفضل فيما يتعلق بحركة البيع والشراء داخل السوق، بعد التأثيرات التي شهدتها خلال العام الماضي مع ظهور جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي ظهرت في الربع الأخير من العام الماضي، والتي تدعم خطط العام الجاري.

أضاف أن الشركة تعتمد بصورة كبيرة على النشاط الذي تشهده السوق مع قرب تسليم الحي الحكومي وانتقال الوزارات إلى العمل من مقارها الجديدة في العاصمة الإدارية، خاصة أن مشروع لاميرادا المستقبل يقع بالقرب من حي المال والأعمال، لافتًا إلى أن منطقة شرق القاهرة ككل ستستفيد من تلك الخطوة ما سيزيد الطلب عليها، وهو ما يأتي بالتزامن مع انتهاء شركة المستقبل من أعمال الإنشاءات بالبوابة الرئيسية وأعمال المرافق وفق الجدول الزمني.

إنهاء الهيكل الخرساني في المول التجاري الطبي الإداري بالقاهرة الجديدة

ولفت عثمان إلى أنه تم إنهاء الهيكل الخرساني في مشروع المول التجاري الطبي الإداري بالقاهرة الجديدة «لاميرادا بلازا»، حيث انتهت الشركة تمامًا من أعمال الإنشاءات وتعمل على التشطيبات النهائية استعدادًا لتسليم الوحدات المتعاقد عليها مع العملاء، لافتًا إلى أن تلك المعدلات التي تم تحقيقها تأتي على الرغم من التبعات التي نجمت عن ظهور جائحة كورونا خلال العام الماضي.

وأوضح أن مول «لاميرادا بلازا» يقام بالقاهرة الجديدة وبالقرب من الجامعة الأمريكية بشارع التسعين، وهو تجاري إداري طبي بتكلفة استثمارية 250 مليون جنيه على مساحة 3850 مترًا مربعًا، ويضم وحدات تجارية بمساحات تتراوح بين 60 إلى 350 مترًا مربعًا وعيادات طبية بمساحات تتراوح من 35 إلى 300 متر مربع، ومكاتب إدارية بمساحة تصل إلى 300 متر مربع.

وأوضح عثمان أن الشركة حققت جزءًا كبيرًا من خطتها التنفيذية التزامًا بالجداول الزمنية ومواعيد التسليم المتفق عليها مع العملاء، مشيرًا إلى أن الشركة تضع ذلك المحور على رأس أولوياتها على اعتبار أن المصداقية والثقة بين العملاء والشركة هي رأس المال الحقيقي الذي يجب تنميته.

ولفت عثمان إلى أن مشروع «لاميرادا المستقبل» تقيمه الشركة على مساحة 47 فدانًا، باستثمارات تصل إلى 3.5 مليار جنيه، ويضم نحو 1600 وحدة سكنية بمساحات ما بين 120 و240 مترًا مربعًا ويطور على 4 مراحل بيعية، وتخطط الشركة للانتهاء من نحو 250 وحدة بالمشروع خلال عام من الآن.

وفي تصريحات سابقة لجريدة «دوت الخليج» أكد المهندس شريف عثمان أن شركة جراند بلازا تعتمد على التمويل الذاتي في مختلف أعمالها، كما أنها سددت نسبة كبيرة من قيمة الأرض التي يقام عليها مشروع لاميرادا المستقبل لشركة مستقبل سيتي، ما يعني أن الشركة لا تخطط للاقتراض من البنوك خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الشركات التي لديها خطط توسعية في عدة مناطق، إلا أنها تكون أكثر تحفظًا في اتخاذ تلك الخطوة.

وتابع أنه مع التيسيرات التي أعلنها البنك المركزي المصري مؤخرًا، خاصة أنها ترتبط بعنصر الأرض الذي يمثل الوزن النسبي الأكبر، في الخطط الاستثمارية، ما سيكون دافعًا للشركات للإقبال على التوسع في استثماراتها.

وأعلنت شركة جراند بلازا للاستثمار العقاري مؤخرًا عزمها الانتهاء من تنفيذ ما يزيد على 250 وحدة في مشروع لاميرادا المستقبل الذي تقيمه الشركة في مدينة مستقبل سيتي خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن أعمال الإنشاءات تسير وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع شركة المستقبل، وبحسب العقود المبرمة مع العملاء.

وتابع أن شركة المستقبل تقوم بدور كبير في توفير احتياجات المطورين العاملين في المشروع وهو ما يظهر في أعمال المرافق التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، من محطات الكهرباء والصرف وأعمال الطرق والبنية التحتية، وهو ما يلبي متطلبات المطورين، ويعد حافزًا كبيرًا على تنفيذ الإنشاءات بالمشروعات، أسوة بالحوافز التي تقدمها الحكومة والبنك المركزي.