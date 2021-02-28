هايد بارك تستهدف تحقيق 4 مليارات جنيه مبيعات العام الجاري

بكر بهجت _ تستهدف شركة هايد بارك للتطوير العقاري تحقيق مبيعات خلال العام الجاري تقدر بنحو 4 مليارات جنيه، بمختلف المشروعات التي تعمل عليها، بارتفاع نسبته 5% عن العام الماضي، وفق أمين سراج العضو المنتدب للشركة، مشيرًا إلى أن قيمة المبيعات المتحققة خلال العام الماضي سجلت 3.8 مليار جنيه، وهو ما جاء متوافقًا مع أهداف الشركة.

أضاف سراج في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن الشركة تعمل على مشروعين بشرق وغرب القاهرة، الأول هو مشروع «هايد بارك – القاهرة الجديدة» والثاني مشروع «Tawny»، مشيرًا إلى أن مشروع «هايد بارك القاهرة الجديدة» يقام على 8 مراحل مختلفة، بإجمالي عدد وحدات نحو 20 ألف وحدة، بحيث يتضمن المشروع جزءًا سكنيًّا وآخر إداريًّا وجزءًا خدميًّا، ومن المقرر تسليم آخر مرحلة من المشروع في عام 2030.

وتابع أن المشروع الثاني «Twany» يقام على مساحة 31 فدانًا، وبمساحة مبانٍ بنحو 20% بإجمالي مساحة المشروع، ويسلم خلال عام 2024، ويصل مستهدف مبيعات المرحلة الأولى منه إلى نحو 2 مليار جنيه، بإجمالي عدد وحدات يصل إلى 200 وحدة.

500 مليون جنيه رأسمال شركة فاوندرز المتخصصة في الاستشارات العقارية

ولفت سراج إلى أن الشركة أطلقت شركة جديدة تحت اسم «فاوندرز Founders» تعمل في مجال الاستشارات العقارية متخصصة في المبيعات والتسويق العقاري، برأسمال نحو 500 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن مشروع «جاردينيا سيتي» المملوك لبنكي الأهلي ومصر، هو أول مشاريعها بحجم استثمارات يتجاوز 26 مليار جنيه.

وفي يناير الماضي أطلق بنكا الأهلي ومصر مشروعهما العقاري الجديد «جاردينيا سيتي» بطريق السويس، باستثمارات تتجاوز 26 مليار جنيه، والذي سيتولى تحالف الأهلي صبور مع شركة (Founders) التابعة لهايد بارك للتطوير العقاري، عمليات المبيعات وتطوير الخطط التسويقية الخاصة به.

وخلال العام الجاري يستهدف تحالف الأهلي صبور – فاوندرز تحقيق مبيعات بقيمة 5 مليارات جنيه في المشروع، بحسب تصريحات سابقة لأمين سراج العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقاري، لجريدة «دوت الخليج»، مشيرًا إلى أن توافق وحدات المشروع مع مبادرة البنك المركزي المصري سيرفع الإقبال عليها.

ومؤخرًا أطلقت «هايد بارك» المنطقة الإدارية بيزنس ديستريكت بمشروع هايد بارك القاهرة الجديدة بتكلفة استثمارية 6 مليارات جنيه، ويبلغ إجمالي مساحة الأرض 117 ألف متر مربع، بالارتفاع 6 أدوار لتتيح مساحات مكتبية مختلفة تبدأ من 54 مترًا مربعًا إلى جانب مبانٍ إدارية كاملة.

ولفت سراج إلى أن شركة هايد بارك تتعاون مع عدة شركات للمقاولات وعدد من الشركات المختصة بتطوير البنية التحتية لتطوير مشروع «هايد بارك القاهرة الجديدة» ومنهم حسن علام وريدكون وكونكريت بلس وميدكوم والخرافي، وكونستك، و أكثر من 40 شركة أخرى، مشيرًا إلى أنه تم تسليم 1911 وحدة وأكثر من 1704 وحدات أخرى تحت التشطيب في عام 2020.

وتابع أن الشركة تستهدف تسليم 2000 وحدة بمشروعها بالقاهرة الجديدة عام 2021، وبلغ عدد الأسر قاطني كومبوند هايد بارك الآن أكثر من 700 أسرة.

وأوضح العضو المنتدب لشركة «هايد بارك» أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمنطقة «هايد أوت» الترفيهية التي تزيد على 33 ألف متر مربع، كما أنشأت الشركة إدارة «Works 360» للتشطيبات والتي تقدم عروضًا ميسرة للعملاء.