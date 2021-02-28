مدينة نصر للإسكان تحقق أرباح مجمعة تتجاوز المليار جنيه خلال 2020

رنا ممدوح _ أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن النتائج المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، حيث بلغت الإيرادات المجمعة 3.1 مليار جنيه.

وحققت الشركة وفقاً لبيانها المرسل للبورصة اليوم، صافي ربح بمبلغ 1.001 مليار جنيه خلال عام 2020، بهامش صافي ربح 32% وبمعدل نمو 2% مقارنة بعام 2019.

وعلى صعيد النتائج المستقلة، بلغت إيرادات المبيعات حوالي 2.75 مليار جنيه خلال عام 2020، وبلغ صافي الربح 1.02 مليار جنيه بهامش صافي ربح 37% بمعدل نمو 9% مقارنة بعام 2019.

وارتفعت التعاقدات والحجوزات في عام 2020 بمعدل 11% لتبلغ 7 مليار جنيه بفضل زيادة الطلب على مشروعات تاج سيتي وسراي، حيث بلغ إجمالي الوحدات المباعة بالمشروعين في 2020 عدد 1.548 ألف وحدة مقارنة بعدد 1.301 ألف وحدة مباعة في 2019 بنسبة زيادة 19%.

كما بلغت مساحة الوحدات المباعة في 2020 حوالي 258 ألف متر مربع مباني مقارنة بمساحة وحدات مباعة في 2019 حوالي 212 ألف متر مربع مباني، بنسبة زيادة 22% فضلا عن بيع أراضي سكنية متكاملة الخدمات بمشروع تاج سيتي بإجمالي مساحة 198 ألف متر مربع.

وقامت مدينة نصر للإسكان ببيع وتسليم 440 وحدة بمشروع نصر جاردنز بمدينة السادس من أكتوبر.

وقد بلغت تكاليف الأعمال الإنشائية 3.5 مليار جنيه خلال عام 2020 وهو نمو كبير بنسبة 102% مقابل 1.7 مليار جنيه خلال 2019.

وأشارت الشركة إلى هذا يعكس البرنامج القوى لتنفيذ المرافق والإنشاءات لاستكمال برنامج تسليم حوالي 4000 وحدة سكنية للعملاء بمشروعي تاج سيتي وسراي.

وأوضحت أن مدينة نصر للإسكان بدأت في تسليم الوحدات للعملاء بمشروعي Zone T، و Sarai 1 بداية من الربع الثالث من عام 2020، وبلغت الوحدات المسلمة في عام 2020 عدد 327 وحدة، مقارنة بعدد 177 وحدة مسلمة في عام 2019 بنسبة زيادة 85%.

ورصدت الشركة تحقيق تعاقدات وحجوزات وحدات سكنية وإدارية وأراضي بمشروع تاج سيتي بالتجمعات السكنية Zone T، و Taj Gardens، و Block 20K، و Shalya وكذلك التجمع الإداري المتميز بحوالى 3.5 مليار جنيه في عام 2020 مقابل 2.7 مليار جنيه في عام 2019.

ووفقا للبيان، فحافظ مشروع سراي على تحقيق تعاقدات وحجوزات قوية بحوالي 3.2 مليار جنيه للعام الثاني على التوالي.

وفي هذا السياق، أوضح أحمد الهيتمي العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، أنه على الرغم من الظروف التي مر بها النشاط الاقتصادي عامة والسوق العقاري خاصة نتيجة انتشار وباء كوفيد -19 ومااستلزمه ذلك من إجراءات احترازية وتباطؤ لبعض الأنشطة الاقتصادية خلال عام 2020، فقد حققت الشركة نتائج قوية استنادا إلى المقومات المادية والإدارية والمالية والبشرية التي تمتلكها الشركة ومكنتها من تبني استراتيجيات مرنه تستجيب بكفاءة للتغيرات السوقية من خلال برامج تنشيط المبيعات التي تركز على البيع النقدي، فضلا عن بيع أراضي لمطورين عقاريين لتقديم منتجات مختلفة عما تقدمة الشركة.

وتابع الهيتمي أن الشركة حققت تدفقات نقدية جيدة مما مكنها أن ترصد 648 مليون جنيه مصري لإجراء توزيعات نقدية للمساهمين عن عام 2020 بمعدل 0.45 جنيه للسهم الواحد.

وأضاف أنه فضلا عن التوزيعات النقدية فإن الشركة تخطط لتوزيع مجاني للأسهم بمعدل 4% من رأس المال المصدر، موضحا أن سياسة الشركة تركز في المرحلة الحالية على ترجمة ما تحققة من أرباح إلى تدفقات نقدية في أقصر فترة زمنية ممكنة لمساعدة المستثمرين على تحقيق عوائد نقدية جيدة من استثماراتهم في أسهم الشركة.