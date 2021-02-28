مصر إيطاليا تتعاقد مع 16 شركة مقاولات لتنفيذ 3 مشروعات

بكر بهجت _ وقعت شركة مصر إيطاليا العقارية عقود مقاولات مع نحو 16 شركة في مشروعات البوسكو وفينشي بالعاصمة الإدارية الجديدة وكايرو بيزنس بارك بالقاهرة الجديدة، وفق المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي للشركة، مشيرا إلى أن قيمة الاستثمارات المقرر ضخها في الإنشاءات خلال العام الجاري سيتم تحديدها خلال أيام.

أضاف العسال في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن الشركات المتعاقد معها موزعة على 9 شركات في مشروع البوسكو، و4 شركات في مشروع فينشي، و3 شركات مقاولات في مشروع كايرو بيزنس بارك، مشيرًا إلى أن الشركة تسير بأعمال الإنشاءات وفق الجدول الزمني المخطط له، وسرعت عمليات التنفيذ.

وتمتلك «مصر ــ إيطاليا» مشروعين في العاصمة الإدارية، هما «البوسكو» على مساحة 207 أفدنة و«فينشى» على مساحة 110 أفدنة، وتستهدف الشركة زيادة رأسمالها بقيمة تتراوح بين 1 و1.5 مليار جنيه، ويعد الطرح في البورصة أحد الوسائل الرئيسية الذي ستعتمد عليه الشركة بحسب ما أعلنته في أكثر من مناسبة، مرجعة ذلك إلى أنها تمتلك محفظة أراضٍ جيدة، والتي يمكن أن يتم تقييمها ضمن عملية الإعداد للطرح، والذي كان مقررًا أن يتم اتخاذ قرار به خلال النصف الثاني من العام الماضي، إلا أن تبعات ظهور فيروس كورونا وما نتج عنه من تغيرات أدت إلى إرجاء ذلك.

ولفت إلى أن قيمة المبيعات المستهدف تحقيقها بمختلف المشروعات خلال العام الجاري تصل إلى نحو 4 مليارات جنيه، وذلك بما يتوافق مع وضع السوق ومستهدفات الشركة، من خلال اتباع عدة آليات تسويقية جديدة لجذب العملاء وتقديم منتجات تلبي احتياجاتهم وتتناسب مع إمكانياتهم، مشيرًا إلى أن الوضع في السوق خلال الشهرين الماضيين جيد مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي الذي شهدت به المبيعات تأثرا جراء جائحة كورونا.

وتابع العسال أن الشركة ستواصل من خلال خطتها الاستثمارية أعمال الإنشاءات في المشروعات، على أن يتم تسليم الوحدات السكنية في المواعيد المحددة مع العملاء، وبما يتوافق مع العقود المبرمة معهم، مشيرًا إلى أن التسليمات تتوزع على مشروع البوسكو بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع كايرو بيزنس بارك الإداري، ومشروع كاي العين السخنة، وكومباوند لانوفا فيستا بالتجمع الخامس.

4 مليارات جنيه مبيعات مستهدفة بنهاية 2021 بآليات تسويقية مبتكرة

وتابع أن الشركة تتوقع أن تتجاوز القيمة المتحققة بنهاية العام الجاري المستهدفات التي وضعتها، وذلك عبر الآليات التسويقية التي سيتم اتباعها، والتي تتناسب مع القدرة الشرائية للعملاء.

وأعلنت الشركة نهاية العام الماضي أنها تعتزم ضخ 500 مليون جنيه في مشروع كاي السخنة لإقامة المرحلة الأولى التي تضم 200 وحدة، ضمن خطة الشركة لبدء التسليم بها، ويصل إجمالي وحدات المشروع إلى 350 وحدة، إلى جانب الشق الفندقي، وتبلغ قيمة استثمارات المشروع شاملة سعر الأرض والفندق نحو 2.4 مليار جنيه، ومن المقرر أن يتم افتتاح الفندق الذي يضم 200 غرفة، خلال عام 2024 وفق الجدول الزمني الذي وضعته الشركة.

وتمتلك مصر إيطاليا أراضي تقدر بنحو 9.5 مليون متر مربع تجري تنميتها بإجمالي استثمارات 58 مليار جنيه يتم ضخها خلال 15 عامًا، وتبلغ قيمة أراضي مشروعيها في العاصمة الإدارية الجديدة «إل بوسكو» و«فينشي» 4.8 مليار جنيه، حيث تصل قيمة أرض مشروع «إل بوسكو» إلى 2.8 مليار جنيه، وقيمة أرض مشروع فينشي ملياري جنيه.