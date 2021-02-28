التعمير العربية تدرس طرح مشروعا جديدا في العلمين أواخر العام

بكر بهجت _ تدرس شركة التعمير العربية للاستثمار والتطوير العقاري طرح مشروعها الجديد بمدينة العلمين الجديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري، بحسب مدير القطاع التجاري بالشركة أحمد أسامة، مشيرًا إلى أن المشروع يقام على مساحة 15 فدانًا، وباستثمارات إجمالية تصل إلى نحو 4.5 مليار جنيه.

أضاف أسامة في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن المشروع يأتي ضمن الخطة التوسعية التي وضعتها الشركة، والتي تشمل إقامة ما بين 7 إلى 10 مشروعات بين سكني وتجاري وإداري وفندقي خلال الفترة المقبلة، بما يحقق الأهداف الاستثمارية التي تسعى إليها الشركة، ولمواكبة الاستراتيجية العمرانية التي تعمل عليها الدولة، لافتًا إلى أن الشركة تعتزم الوصول بمشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة إلى 5 مشروعات خلال العامين المقبلين، كما تدرس الشركة عدة فرص في الساحل الشمالي.

وتابع أن الشركة تخطط أيضًا لبدء الإنشاءات في ثالث مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة «ريفان تاور» خلال العام الجاري، حيث بدأت الاتفاق مع المقاولين، مشيرًا إلى أن المشروع يقام على مساحة بيعيه 8.6 آلاف متر مربع بمنطقة الداون تاون وهو ثالث المشروعات بعد مشروعي «ريفان» السكني السياحي و«ريفان سكوير» التجاري.

وأوضح أسامة أن استثمارات مشروع «ريفان تاور» تبلغ مليار جنيه ويضم المشروع أنشطة متنوعة تشمل وحدات تجارية إدارية، كما تشمل لأول مرة في منطقة الداون تاون شققًا فندقية، ذلك المنتج الذي تميزت به الشركة بمشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا أن الشركة تعاقدت مع مكتب «دار المعمار» DMA للاستشارات الهندسية أحد بيوت الخبرة الهندسية العالمية لوضع التصميمات الهندسية والإشراف على تنفيذ المشروع بهدف تقديم منتج عقاري مختلف يتناسب مع متطلبات السوق ويتلاءم مع القدرة الشرائية لراغبي الاستثمار والسكن.

وأشار إلى أن الشركة تخطط للوصول بمبيعاتها خلال النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 750 مليون جنيه وفق حركة البيع والشراء التي بدأت في السوق خلال الأشهر الماضية، بعد الهدوء الذي شهدته خلال فترة الإجراءات الاحترازية والتبعات التي نجمت عن ظهور فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الشركة تخطط للوصول بالمبيعات للمصريين العاملين في الخارج إلى نحو 25% من إجمالي المبيعات المتحققة.

الشركة تخطط للوصول بمحفظة استثماراتها بالعاصمة الإدارية إلى 5 مشروعات

أضاف أن الشركة رصدت نحو 500 مليون جنيه لتنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروعي ريفان وريفان سكوير، مشيرًا إلى أن مشروع «ريفان» هو أول مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية بإجمالي استثمارات 3 مليارات جنيه منها 30% للأعمال الإنشائية، ويقع المشروع بمنطقة R7 على مساحة 17 فدانًا، وهو أول مشروع للشقق الفندقية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويضم مشروع «ريفان» 15 عمارة بإجمالي 700 وحدة بمساحات تتراوح ما بين 66 الى 450 متر مربع، كما تبلغ النسبة البنائية بالمشروع 20%، والنسبة المتبقية 80% مساحات خضراء، ويطل المشروع على الممشى السياحي بالعاصمة.

وتعمل الشركة على مشروع «ريفان سكوير» في العاصمة الإدارية باستثمارات مليار جنيه، بمنطقة R7 على مساحة 15.5 ألف متر مربع، وهو مشروع إداري تجاري طبي، يقدم وحدات بمساحات متنوعة تبدأ من 50 مترًا مربعًا، كما يخدم مول ريفان سكوير سكان مشروع ريفان، وكذلك سكان منطقة R7 وهي أكبر منطقة سكنية في قلب العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار أسامة إلى أنه من المقرر البدء في الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث تسعى شركة التعمير العربية للالتزام بتعاقداتها مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وكذلك بتعاقداتها مع عملائها، وهو ما يدفع الشركة لعدم التوسع في التعاقد على أراض جديدة بمساحات كبيرة.

وفي تصريحات له مؤخرًا أكد أسامة أن الأسعار من المتوقع أن تشهد زيادة بمعدل يتراوح بين 10 إلى 15% وهي زيادة مبررة مرتبطة بارتفاع أسعار الحديد والأراضي، كما أنها تتناسب مع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن تلك الزيادة ستكون خلال النصف الأول من العام.