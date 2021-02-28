مؤشر البورصة الرئيسي يصعد بصورة طفيفة في مستهل التعاملات بدعم مشتريات المصريين

رنا ممدوح _ صعد مؤشر البورصة الرئيسي في مستهل تعاملات اليوم بصورة طفيفة بنسبة 0.05%، ليتداول عند مستوى 11623 نقطة، بدعم من مشتريات للمستثمرين المصريين.

بينما تراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.88%، و 0.59% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 105.265 مليون جنيه على 133 شركة من خلال 3.798 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 45 شركة مقابل ارتفاع 27 في حين لم تتغير أسعار 64.

واتجهت تعاملات المستثمرين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 6.506 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 12.709 مليون جنيه، مقابل 6.203 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 2.687 مليون جنيه، منها 1.512 مليون جنيه للمؤسسات، و1.174 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 3.818 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 4.182 مليون جنيه، مقابل 363.317 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وتصدر سهم العرفة للاستثمارات والاستشارات قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 12.17%، تلاه سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 19.61%، ثم سهم جلاكسو سميثكلاين بنسبة 10.28%.

في حين تصدر سهم أصول للوساطة في الأوراق المالية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 7.97%، تلاه سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة بنسبة 7.36%، ثم سهم سبيد ميديكال بنسبة 5.25%.