عامر جروب تحقق 25.5 مليون جنيه أرباح مجمعة بالعام الماضي بتراجع 54.8%

رنا ممدوح _ حققت مجموعة عامر القابضة- عامر جروب، صافي أرباح مجمعة بمبلغ 25.512 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 56.401 مليون جنيه بعام 2019.

وأرجعت المجموعة انخفاض الأرباح إلى تأثر بعض القطاعات داخل المجموعة بسبب جائحة كورونا.

وذكرت عامر جروب في تقرير مجلس الإدارة المرسل للبورصة اليوم والمرفق بالقوائم المالية، بأنه على الرغم من ارتفاع صافي أرباح القطاع العقاري خلال عام 2020 إلى 109.4 مليون جنيه مقابل 50.4 مليون جنيه بعام 2019، إلا أنه انخفاض القطاعات الأخرى المتمثلة في الفنادق والمطاعم والذي تحول إلى صافي خسارة بمبلغ 89.8 مليون جنيه خلال 2020 مقابل 15.5 مليون جنيه أرباح بعام 2019، مما كان له الأثر الأكبر على انخفاض صافي الربح الإجمالي للمجموعة خلال الفترة مقارنة بعام 2019.

وتراجعت الإيرادات، إلى 1.386.197 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1.492.060 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 533.113 مليون جنيه، مقابل 605.016 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وسجلت تكلفة الإيرادات مبلغ 853.084 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 887.044 مليون جنيه بعام 2019.

وبلغت أرباح التشغيل 118.615 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقابل 189.229 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وانخفضت تكلفة التمويل في 31 ديسمبر 2020 لتصل إلى 83 مليون جنيه مقابل 94 مليون جنيه بانخفاض قدره 11 مليون جنيه ويرجع السبب في ذلك إلى اعتماد الشركة خلال الفترة الحالية على الاقتراض المباشر بدلا من خصم الشيكات السابق استخدامه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبلغت القروض والتسهيلات في 31 ديسمبر 2020 مبلغ 818 مليون جنيه مقابل 533 مليون جنيه في 2019 ويرجع ذلك إلى حاجة شركات المجموعة لتمويل مشروعات جديدة في قطاع الاستثمار العقاري وقد بلغ معدل صافي الدين إلى إجمالي حقوق الملكية 47% وهو معدل آمن.

وبلغت أرصدة الحاجزين والتعاقدات العقارية المتبقية مبلغ 4.7 مليون جنيه في 31 ديسمبر الماضي مقابل 4.4 مليون جنيه بعام 2019، وتعكف شركات المجموعة على الانتهاء من تسليمها للاعتراف بها كإيرادات خلال الاعوام القادمة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتراجعت صافي أرباح مجموعة عامر جروب إلى 34.042 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 60.433 مليون جنيه بعام 2019.

وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 55.505 مليون جنيه مقابل 80.250 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.