المصرية للتنمية العمرانية تطلق مشروعي سالوجا والغابة الخضراء في الإسكندرية

بكر بهجت _ أطلقت شركة المصرية للتنمية العمرانية مشروعين جديدين في محافظة الإسكندرية باستثمارات تتجاوز 8 مليارات جنيه، في إطار الخطة الاستثمارية التي بدأت الشركة في تنفيذها، وفق رجل الأعمال محمد فرج عامر رئيس مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت بمحافظة الإسكندرية لما تمتلكه من فرص كبيرة في القطاع العقاري، ومن ثم تعتزم التوجه نحو العلمين الجديدة، حيث اقتربت الشركة من الحصول على أراضٍ بها.

أضاف عامر في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن المشروع الأول أطلقت عليه الشركة اسم سالوجا «Salooga»، وهو منقسم إلى مشروعين الأول في منطقة المروج بالإسكندرية، والثاني في منطقة الداون تاون بالإسكندرية أيضًا، لافتًا إلى أن المشروع الثاني وهو Green Jungle أو الغابة الخضراء سيقام هو الآخر في الإسكندرية، والمشروعان يأتيان إلى جانب مشروع الأبراج الذي سيتم إقامته بمنطقة صواري على مساحة 410 أفدنة.

الشركة تقترب من الحصول على أراضٍ في العلمين الجديدة

ولم يكشف عامر تفاصيل المشروعين، إلا أنه أشار إلى أن الفترة الحالية يتم خلالها وضع التصميمات النهائية للمشروعين وإنهاء الإجراءات الخاصة بهما لبدء تنفيذهما في الفترة المقبلة، موضحًا أن الخطوة المقبلة للشركة ستكون في العلمين الجديدة، ومن ثم الانطلاق في تنفيذ عدة مشروعات بدولتي السودان ورواندا.

والشهر الماضي كشف فرج عامر في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» عن بدء شركة المصرية للتنمية العمرانية في ممارسة نشاطها بالقطاع العقاري من خلال التفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية للحصول على قطعة أرض بمساحة لا تقل عن 50 فدانًا في مدينة الشيخ زايد، كما تنتظر موافقة المجتمعات العمرانية على تخصيص قطعتي أرض في العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أن الشركة يبلغ رأسمالها 500 مليون جنيه وهي مملوكة له ولكل من رجلي الأعمال عمر خميس الغنيمي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الغنيمي للحديد والمقاولات، ومصطفى أبو زهرة رئيس مجلس ادارة شركة أبو زهرة للتنمية وإدراة المشروعات، بواقع 60% لمجموعة فرج الله و40% للشريكين الآخرين.

وبحسب ما تم الإعلان عنه مؤخرًا فإن المشروع في صواري بالإسكندرية سيقام بنظام الحدائق المعلقة وسوف يتم منح أعضاء نادي سموحة أولوية مطلقة في اختيار الوحدات وبأسعار خاصة وبطريقة سداد مناسبة.

وأعلنت الشركة عن خطة توسعية، تتضمن إقامة عدة مشروعات في القطاع العقاري خلال الفترة القليلة المقبلة تتجاوز قيمتها نحو 10 مليارات جنيه، موزعة على نحو 15 مشروعًا داخل مصر وخارجها، تتوزع أنشطتها بين السكني وغير السكني.

وتابع فرج أن غالبية المشروعات ستكون عبارة عن أبراج في عدة مناطق داخل مصر تتصدرها العلمين الجديدة والإسكندرية وشرق القاهرة ومدينة ساحلية، وسيتم البدء بمنطقة صواري بالإسكندرية والتي ستشهد إقامة 5 ناطحات سحاب، وسيتبعها مشروع آخر في مدينة الشيخ زايد، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخارجية ستكون في دولتين إفريقيتين هما السودان ورواندا.

وضع التصميمات الخاصة بالمشروعات الجديدة وإنهاء الإجراءات لبدء التنفيذ

وأوضح محمد فرج عامر أنه تم البدء فعليًّا في التحرك لإطلاق تلك المشروعات من خلال التقدم بطلبات للحصول على الأراضي أو التفاوض عليها مع مستثمرين آخرين، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل تلك المشروعات تدريجيًّا خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن الشركة تضع ملف الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية على رأس أولوياتها، وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الاشتراطات الميسرة التي تقدمها الهيئة.

وتابع عامر تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» مشيرًا إلى أن إطلاق شركة المصرية للتنمية العمرانية يأتي جنبًا إلى جنب مع إطلاق شركة سموحة العلمين للتنمية والاستثمار برأسمال 500 مليون جنيه أيضًا، وهي مملوكة لنادي سموحة، إذ إن هيئة المجتمعات العمرانية رفضت التعامل مع اتحاد ملاك المشروع السكني الرياضي الذي يجري إقامته في العلمين الجديدة، ما دفع النادي إلى تأسيس الشركة.

وأشار إلى أن الشركة تعمل حاليًا على إنهاء الإجراءات الخاصة بعمليات الإنشاء بالمشروع الذي تم إطلاق اسم «سانتوريني العلمين الجديدة» عليه، كما أنها هي التي تسدد قيمة أرض فرع نادي سموحة العلمين الجديدة بالكامل وهي التي سوف تبني نادي سموحة العلمين الجديدة بتكلفة إجمالية قدرها مليار جنيه.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم البدء في التنفيذ خلال الربع الثاني من العام الجاري، وأنه تم الاتفاق مع المكاتب الاستشارية لعمل التصميمات وبالتوازي مع ذلك يجري إنهاء الموافقات والتراخيص اللازمة كافة، حتى يتم البدء في المشروع وإنهاؤه وفق الجدول الزمني المخطط له والذي سيكون خلال 4 سنوات.

وفي شهر أكتوبر الماضي حصل نادي سموحة من خلال الشركة التي أسسها وهي سموحة العلمين للاستثمار والتنمية، على 133 فدانًا في العلمين الجديدة، لإقامة مشروع سكني متكامل وفرع للنادي، مقسمة إلى 90 فدانًا للشق السكني و43 فدانًا للنادي، وتصل القيمة الإجمالية للأرض إلى نحو 1.5 مليار جنيه، تم سداد 150 مليون جنيه منها قيمة الدفعة المقدمة لإجمالي المساحة، وسيتم سداد باقي سعر الأرض على 4 سنوات بأقساط ربع سنوية أولها سيتم سداده في مارس المقبل.

وتتضمن خطة النادي على الأرض إنشاء 4500 وحدة سكنية موزعة على مرحلتين، حيث يتضمن المشروع 60 عمارة سكنية بارتفاع 4 أدوار، يجري التفاوض حاليًا على زيادتها، وتبلغ النسبة البنائية على 20% من الأرض المخصصة للشق السكني، بما يعادل نحو 18 فدانًا، والمساحة المتبقية ستكون للمناطق الخضراء والطرق الداخلية.

وطرح النادي المرحلة الأولى من المشروع للبيع لأعضاء النادي وتم بيعها بالكامل، حيث تضم تلك المرحلة 2100 وحدة، بمساحات تتراوح بين 110 و 150 مترًا، على أن يتم تسليم تلك المرحلة خلال عامين ونصف العام وفق الاتفاق مع العملاء.