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عروض وتسهيلات من الشركات العقارية

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واصلت الشركات العقارية تقديم عروضها لجذب العملاء في ظل ارتفاع حدة المنافسة في السوق خلال الأعوام الأخيرة، مع إطلاق العديد من المشروعات وظهور عدة مدن جديدة لاقت إقبالًا كبيرًا من قبل المطورين والعملاء، وهو ما نتج عنه زيادة في المعروض بمناطق معينة تتقدمها العاصمة الإدارية والمدن الساحلية كالعين السخنة والساحل الشمالي.

وفي هذا الإطار تستعرض جريدة «دوت الخليج» في هذا العدد أبرز المشروعات التي تتولى تنفيذها شركات الاستثمار والتطوير العقاري، وما تقدمه من عروض خاصة بقيمة المقدمات وفترات السداد، وسعر المتر أو الوحدة، مع عرض التسهيلات الأخرى والخصومات التي تقدم، وذلك على جميع المشروعات بمختلف أنشطتها سواء السكنية أو الفندقية، وغير السكنية والتي تضم المشروعات الإدارية والتجارية والطبية.

وتنوعت العروض التي أعلنتها الشركات بين المقدمات الصفرية وأخرى تراوحت بين 5 إلى 10% مع فترات سداد وصلت إلى أكثر من 10 سنوات، ومع تعاقد الشركات مع بنوك وشركات للتمويل العقاري ظهرت فترات سداد على 20 عامًا، بما يتناسب مع متطلبات السوق خلال الفترة الحالية، خاصة مع تأثر القدرة الشرائية للمواطنين خلال الفترة الأخيرة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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