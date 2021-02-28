بورتو جروب تحقق 28.2 مليون جنيه أرباح مجمعة بالعام الماضي بتراجع 75.8%

رنا ممدوح _ حققت مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب، صافي أرباح مجمعة بمبلغ 28.240 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 116.885 مليون جنيه بعام 2019 مسجله تراجعاً بنسبة 75.8%.

وتراجعت الإيرادات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 863.390 مليون جنيه، في الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1.737.967 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وتراجع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 244.434 مليون جنيه، مقابل 457.734 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وسجلت تكلفة الإيرادات مبلغ 618.955 مليون جنيه خلال عام 2020 مقابل 1.280.232 مليار جنيه بعام 2019.

وبلغت أرباح التشغيل 723.561 ألف جنيه خلال نفس الفترة مقابل 106.825 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتراجعت صافي أرباح المجموعة إلى 17.823 مليون جنيه خلال عام 2020 مقابل 72.144 مليون جنيه بعام 2019.