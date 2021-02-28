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بريطانيا تتعهد بالاستمرار في دعم العاملين والوظائف في ظل الجائحة

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سكاي نيوز _ قال ريشي سوناك وزير الخزانة البريطاني، إن بريطانيا سوف تستمر في دعم العاملين والوظائف بالتزامن مع إعادة فتح الاقتصاد وذلك في حوار مع “سكاي نيوز”.

وذكر لدى سؤاله ما إذا كان سوف يمدد العمل ببرنامج الأجازات المدفوعة لما بعد أبريل المقبل” قلت في بداية هذه الأزمة إنني سوف أبذل كل ما في وسعى لحماية الأسر والأعمال”. وأضاف “وأنا مازلت ملتزما تماما بذلك”. وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن الاثنين الماضي عن خطة مؤلفة من 4 خطوات لإعادة فتح الاقتصاد.

وينص برنامج دعم المتضررين من فيروس كورونا على منح العاملين إجازات مدفوعة الاجر تصل نسبتها إلى 80% من رواتبهم، لتصل إلى 2500 جنيه استرليني في الشهر ومن المقرر أن ينتهى العمل بالبرنامج في نهاية أبريل المقبل. وأظهرت أحدث إحصاءات حتى 31 يناير الماضي أن نحو 4.7 مليون عامل مازالوا يستفيدون من البرنامج.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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