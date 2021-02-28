الكابلات الكهربائية المصرية تحقق 133.5 مليون جنيه أرباح مجمعة خلال 2020

رنا ممدوح _ حققت شركة الكابلات الكهربائية المصرية صافي أرباح مجمعة بمبلغ 133.506 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 166.778 مليون جنيه بعام 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وانخفضت المبيعات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 1.740.090 مليار جنيه، بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية 31 ديسمبر الماضي، مقابل 2.033.436 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وتراجع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 211.697 مليون جنيه، مقابل 387.984 مليون جنيه.

وسجلت تكلفة المبيعات مبلغ 1.528.393 مليار جنيه خلال عام 2020 مقابل 1.645.451 مليار جنيه بعام 2019.

وبلغت أرباح التشغيل 121.562 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقابل 248.842 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فارتفعت صافي أرباح شركة الكابلات الكهربائية المصرية إلى 65.409 مليون جنيه بعام 2020، مقابل 35.679 مليون جنيه بالعام المقارن 2019.

وارتفعت المبيعات خلال نفس الفترة إلى 1.003.350 مليار جنيه مقابل 921.277 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.