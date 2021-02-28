البورصة تتراجع 0.48% في منتصف التعاملات بضغط من مبيعات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم بضغط من القوى البيعية للمستثمرين العرب والأجانب.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11562 نقطة، مسجلا تراجعاً بنسبة 0.48%.

وتراجع سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني بنسبة 1.01%، ليتداول عند مستوى 61.73 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.02%، و 0.74% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 812.209 مليون جنيه على 183 شركة من خلال 25.155 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 101 شركة مقابل ارتفاع 47 في حين لم تتغير أسعار 35.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 20.659 مليون جنيه، منها 17.019 مليون جنيه للمؤسسات، و3.639 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 16.794 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 41.503 مليون جنيه، مقابل 24.708 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 37.454 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 58.135 مليون جنيه، مقابل 20.681 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم الحديد والصلب المصرية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10.61%، تلاه سهم العرفة للاستثمارات والاستشارات بنسبة 10.43%، ثم سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 9.87%.

في حين تصدر سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.99%، تلاه سهم أصول للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 9.30%، ثم سهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بنسبة 7.44%.