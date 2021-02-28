مصر الجديدة على أعتاب شراكات جديدة مع القطاع الخاص

ياسمين منير ورضوي إبراهيم _ كشف تامر ناصر الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن تلقي شركته عرضين للمشاركة في المزايدة العلنية التي ستعقد اليوم لبيع 270 فدانًا بمدينة هيليوبوليس الجديدة، والتي كانت تأجلت بناء على طلب مقدمي العروض لاستيفاء بعض المستندات والأوراق المتعلقة بالعرض الفني.

أضاف ناصر في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن أحد العرضين يستهدف شراء إجمالي المساحة، بينما يركز العرض الثاني على شراء نحو 128 فدانًا فقط، لافتًا إلى أن كراسة الشروط أجازت بيع المساحة كقطعة واحدة أو تقسيمها إلى قطعتين.

كانت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أعلنت في بيان للبورصة منتصف الشهر الحاري عن إرجاء عقد جلسة مزاد بيع قطعتي أرض فضاء مخصصة سكني متكامل الخدمات بمساحة 270 فدانًا تقريبًا بالحي العشرين بمدينة هليوبوليس الجديدة، إلى جلسة 28 فبراير الجاري.

وأشار ناصر إلى أن تأجيل المزاد يترتب عليه فتح المجال أمام كل من اشترى كراسة الشروط للتقدم بعروضهم اليوم لإعطاء فرصة متكافئة لكل المهتمين، لافتًا إلى أن عدد الشركات التي اشترت الكراسة ارتفع من 6 إلى 7 شركات خلال فترة التأجيل.

نفضل طرح أراض للشراكة في نيو هيليوبوليس عقب تنفيذ البنية التحتية وبعض أعمال التطوير لتدعيم الجاذبية الاستثمارية وتحسين التسعير

وأوضح ناصر أن الشركتين مقدمتي العروض خاطبتا الشركة تليفونيًّا باستيفاء إجمالي الأوراق المطلوبة، على أن يتم تقديمها اليوم قبل بدء المزاد.

ورجح الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان تفضيل العرض المالي الذي يستهدف إجمالي المساحة، سوى في حالة وجود فرق كبير في تسعير الأرض بالعرض المنافس الذي يستهدف قطعة واحدة.

وقال: “لم نطلع على مظاريف العروض المالية بعد في ظل تأجيل المزاد، وما تم فقط يتعلق بالمستندات والتفاصيل الفنية الأخرى مثل أوراق الشركة ومبلغ التأمين وغيرها من المستندات المطلوبة، ويجوز لمن اشترى الكراسة التقدم اليوم بعرض مالي للمنافسة مع مراعاة توافر المستندات المطلوبة للمشاركة”.

جارٍ مراجعة المسودة النهائية لكراسة شروط طرح هيليو بارك.. ونأمل في التنفيذ منتصف مارس

ومن ناحية أخرى، توقع الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان الانتهاء من إعداد كراسة شروط طرح تطوير مشروع هيليو بارك في غضون 10 أيام، لافتًا إلى أنه تجري حاليًا مراجعة المسودة الأخيرة قبل عرضها على الشركة القابضة للتشييد.

وقال ناصر: “نأمل طرح كراسة الشروط منتصف شهر مارس.. وتم وضع شروط فنية تتعلق باختيار المطور نظرًا لكبر حجم مساحة الأرض والتي تبلغ 1695 فدانًا، ما يتطلب التعاقد مع كيان كبير قادر على استغلال كامل المساحة”.

وأوضح أن الشروط الفنية تتعلق بسابقة الأعمال، وإذا ما تم تنفيذ مشروعات مشابهة، وكذلك الأعباء المالية وعدد الوحدات التي تم تسليمها خلال السنوات الأخيرة، وغيرها من الاشتراطات التي تضمن ترسية المشروع إلى مطور قادر على تنفيذ مشروع بهذا الحجم.

الشراكة في هيليو بارك وفقًا لنظام المشاركة في الإيراد مع حد أدنى مضمون.. والحصة العينية محل دراسة

وأضاف ناصر، أن الشراكة بمشروع هيليو بارك ستتم وفقًا لنموذج المشاركة في الإيرادات مع وجود حد أدنى مضمون لصالح شركة مصر الجديدة، لافتًا إلى أن العروض هي التي ستحدد نسبة المشاركة في الإيراد وكذلك قيمة الحد الأدنى المضمون.

وأضاف: “الطرح سيتم على مرحلتين فنية ومالية بنفس التقديم، الأولى تتعلق بتقييم المطور وتأهيل المناسبين للمشاركة، والثانية تختص بالعروض المالية السابق ذكرها، إلى جانب الأمور الفنية الأخرى المتعلقة بخطة التطوير ومكونات المشروع والتفاصيل الأخرى التي تترجم في النهاية إلى عناصر مالية.”

وأضاف أن النص في كراسة الشروط على حصول شركة مصر الجديدة على حصة عينية بالمشروع ما زال من الأمور محل الدراسة حاليًا.

4 شركات أبدت جدية في المشاركة في هيليو بارك عبر عروض مبدئية.. وشروط خاصة لاختيار المطور

وكشف ناصر عن إبداء 4 شركات جدية المنافسة على مشروع هيليو بارك، مع تقدمهم بصورة مبدئية بعروض ودراسات موجزة لتوضيح رؤيتهم للمشروع، لافتًا إلى أن شركته فضلت التعرف على رد فعل السوق على مشروع بهذا الحجم .

وأشار إلى أن الشركات التي تقدمت بعروض مبدئية تنوعت بين شركات مصرية وعربية، كما تم مخاطبة شركات أخرى ولكن دون الوصول لمرحلة تلقي عروض مبدئية.

وفيما يتعلق بخطة طرح نحو 500 فدان بمدينة هيليوبوليس الجديدة، قال ناصر: “قبل بلوغ هذه المرحلة، نعتزم خلال الأسابيع المقبلة البدء في تنفيذ بعض أعمال التطوير بالمشروع، وجارٍ حاليًا إجراء بعض التعديلات على المخطط العام، وذلك بهدف إعادة رسم الصورة الذهنية للمشروع ودعم وضعه التنافسي بالسوق، حتى يكون أكثر جذبًا للمستثمرين عند الطرح كما سيترتب عليه تلقي تسعير أفضل للأرض”.

وأكد أن بعض المستثمرين خاطبوا شركة مصر الجديدة للشراكة بالمشروع ولم يتم غلق باب التفاوض، لكن شركته تفضل تنفيذ عمليات تطوير فعلية بشكل منفرد خلال العام، حتى تبدأ في طرح المساحة المقررة، أو ما يزيد عليها إذا لاقت شهية عالية من المستثمرين.

وأشار إلى أنه سيتم مراعاة تخصيص مساحات كبيرة للمطورين بحيث يتم تقسيم المساحة المستهدف طرحها للشراكة والبالغة 500 فدان على اثنين أو ثلاثة على الأكثر، مع تفضيل استغلال كامل المساحة لصالح مطور واحد فقط.

وفيما يتعلق بخطة زيادة رأسمال شركة مصر الجديدة، أوضح ناصر أنه جارٍ حاليًا دراسة الاحتياجات التمويلية للشركة في ضوء تحديد المهام التي ستنفذها بشكل منفرد.

وأضاف أن الخطة المعلنة استهدفت طرح زيادة رأس المال في غضون عام من اعتماد الخطة، ما يشير إلى ترجيح التنفيذ خلال النصف الثاني من العام الجاري في حال الاستقرار على الحاجة لذلك.

موافقات شفهية من بنكين لتوفير التمويلات اللازمة لمدينة هيليوبوليس الجديدة.. ونتوقع توقيع العقود قريبًا

وكشف ناصر عن سعي شركته للحصول على تمويل من بنكين لتنفيذ أعمال البنية التحتية والتطوير المستهدف بمشروع نيو هيليوبوليس، لافتًا إلى حصوله على موافقات شفهية نهاية الأسبوع ولكن لم يتم بعد تحديد موعد التوقيع.

ورفض ناصر الكشف عن قيمة التمويلات المستهدفة، ولكنه أشار إلى أن شركته تحتاج إلى نحو 550 مليون جنيه لاستكمال البنية التحتية والتزاماتها تجاه المقاولين بالمشروع، وأن حجم التمويل سيتجاوز هذه القيمة.

وقال ناصر: “التمويل المستهدف لن يكون في صورة قروض، فهناك أشكال تمويل مختلفة يمكن أن تلجأ إليها الشركة سواء من خلال البنوك أو من خلال جهات أخرى في حال تعسر الوصول لاتفاق مع أي من البنكين”.

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام ذكرت في بيان مطلع شهر يناير الماضي، أنه تم وضع خطة متكاملة للانتهاء من أعمال البنية الأساسية والمرافق في المدينة، وكذلك الانتهاء من مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بتكلفه متوقعة في حدود 550 مليون جنيه، وتم الاتفاق بالفعل مع بعض الشركات والبنوك لتمويل هذه الأعمال من خلال حوالات حق لأراضٍ وعقارات تم تسليمها لأصحابها وبقيمة تتجاوز 800 مليون جنيه.

نستهدف تشغيل الميريلاند على مراحل خلال العام .. ونترقب أخبارًا إيجابية خلال أسابيع

وعلى صعيد تطوير حديقة الميريلاند، توقع الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة أن تشهد الأسابيع القادمة تطورات إيجابية بهذا الملف، مؤكدًا أن شركته تستهدف بدء تشغيل الميريلاند خلال العام الجاري على مراحل، وجارٍ حاليًا حل بعض المشكلات مع المستثمر الحالي، كما سيتم العمل على طرح باقي الأجزاء على مستثمرين تدريجيًّا خلال العام.

إعداد كراسة شروط استغلال مبنى غرناطة التاريخي قريبًا.. والطرح قبل نصف العام

وتوقع ناصر أن يتم إعداد كراسة شروط مبنى غرناطة التاريخي للطرح على المستثمرين عقب الانتهاء من طرح مشروع هيليو بارك.

وأكد أن عددًا من المستثمرين أبدوا اهتمامًا كبيرًا مع طرح أفكار جاذبة للتنفيذ رغم عدم بلوغ مرحلة تقديم عروض مالية مبدئية.

وقال: “ما زالت ملامح كراسة الشروط المستهدفة غير واضحة خلال هذه المرحلة، وسيتم دراسة الأفكار المطروحة عقب الانتهاء من كراسة شروط هيليو بارك والبدء في إعدادها خلال شهر أبريل تمهيدًا للطرح قبل نهاية النصف الأول من العام”.