آراب ديري تحقق 15.6 مليون جنيه خسائر مجمعة خلال 2020 والمبيعات تسجل 1.3 مليار جنيه

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رنا ممدوح _ تحولت الشركة العربية لمنتجات الألبان ” آراب ديري- باندا”، للخسارة خلال عام 2020 لتسجل صافي مجمع بمبلغ 15.570 مليون جنيه، مقابل 23.686 مليون جنيه صافي أرباح بعام 2019.
بينما ارتفعت المبيعات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 1.284.742 مليار جنيه، في الفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1.263.698 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 209.634 مليون جنيه، مقابل 230.680 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.
وسجلت تكلفة المبيعات مبلغ 1.075.107 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 1.033.018 مليار جنيه بعام 2019.
وبلغت أرباح التشغيل 34.474 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقابل 80.278 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتحولت آراب ديري إلى الخسارة مسجلة صافي بقيمة 15.835 مليون جنيه خلال عام 2020 مقابل 23.451 مليون جنيه بعام 2019.
لذا قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم آراب ديري قبل نشر هذا الإعلان.
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