آراب ديري تتوقع نمو المبيعات بنحو 20% لتصل إلى 1.5 مليار جنيه بعام 2021

رنا ممدوح _ توقعت الشركة العربية لمنتجات الألبان” آراب ديري – باندا“، تحقيق نمو في المبيعات بنسبة تصل إلى 20% لتصل إلى 1.54 مليار جنيه في عام 2021 بزيادة قدرها 253 مليون جنيه عن عام 2020.

وأوضحت الشركة في تقرير مجلس الإدارة المرسل للبورصة اليوم، أن الزيادة المتوقعة تعد محصلة لارتفاع مرتقب في المبيعات المحلية بنحو 183 مليون جنيه عن عام 2020 بنسبة نمو نحو 25%، وصعود مبيعات التصدير بنحو 71 مليون جنيه عن عام 2020 بنسبة زيادة نحو 13%.

ووفقا للتقرير فإن موازنة الإستثمارات لعام 2020 قدرت لجميع إدارات آراب ديري بمبلغ 65 مليون جنيه.

يذكر أن الشركة العربية لمنتجات الألبان ” آراب ديري- باندا”، تحولت للخسارة خلال عام 2020 لتسجل صافي مجمع بمبلغ 15.570 مليون جنيه، مقابل 23.686 مليون جنيه صافي أرباح بعام 2019.

بينما ارتفعت المبيعات، إلى 1.284.742 مليار جنيه، في الفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1.263.698 مليار جنيه بالفترة المناظرة.