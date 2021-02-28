مصر للألومنيوم تعتمد الموازنة التخطيطية لعام 2021/2022 بأرباح مستهدفة 199.9 مليون جنيه

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رنا ممدوح _ اعتمد مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم في جلسته المنعقدة الخميس الماضي، الموازنة التخطيطية لعام 2021/2022، بصافي أرباح مستهدفة بعد الضريبة بمبلغ 199.872 مليون جنيه، مقابل 661.251 مليون جنيه خسائر متوقعة بعام 2020/2021.
وتستهدف الشركة وفقاً للبيان المرسل للبورصة اليوم، تحقيق مجمل ربح بمبلغ 9.181 مليون جنيه خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 692.089جنيه بعام 2020/2021.
ورصدت مصر للألومنيوم مبيعات إجمالية مستهدفة لعام 2021/2022 بمبلغ 11.295.051 مليار جنيه مقابل 10.219.060 مليار جنيه بعام 2020/2021.
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