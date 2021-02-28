كاسيل ترفع عقود المقاولات بمشروعها في العاصمة الإدارية إلى 2.3 مليار جنيه

بكر بهجت _ قال المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العمراني، إن قيمة عقود المقاولات التي وقعتها الشركة في مشروع «كاسيل لاند مارك» ارتفعت إلى نحو 2.3 مليار جنيه، وذلك لإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن ما تم ضخه حاليًا في أعمال الإنشاءات يصل إلى نحو 600 مليون جنيه.

وأضاف منصور في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن الشركة تخطط لضخ ما بين 500 إلى 600 مليون جنيه، وهو ما يتناسب مع خطة التنفيذ التي وضعتها الشركة، بالمشروع الأول للشركة في العاصمة الإدارية، لافتًا إلى أن الشركة حققت 2.2 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بالمشروع، وانتهت من تنفيذ 20% من إجمالي المشروع وتخطط للوصول بمعدلات الإنجاز إلى 45% بنهاية العام.

وأشار منصور إلى أن الشركة تخطط لطرح مشروعها الجديد في غرب القاهرة خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك في إطار إجراءاتها لتنفيذ المخطط الاستثماري الذي وضعته، والذي يتضمن أيضًا مشروعات أخرى في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن هناك عدة فرص تدرسها الشركة، ولكن سيتم اتخاذ قرار بشأنها وفق وضع السوق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العمراني إن المرحلة الأولى من المشروع سيتم تسليمها في أغسطس من عام 2022، بإجمالى 280 وحدة سكنية تقريبًا، وفق الجدول الزمني الموضوع، والذي تسير الشركة وفق مواعيده بدقة، مشيرًا إلى أن الشركة تخطط لتسليم باقي الوحدات تباعًا حسب تاريخ التعاقد والاستلام الموضح بكل عقد، وخلال هذه المدة ستكون الشركة انتهت من أعمال المرحلة الأولى بالكامل بإجمالي 476 وحدة.

ويقام مشروع كاسيل لاند مارك على مساحة 43 فدانًا، بالحي السكني R7 في العاصمة الإدارية الجديدة، وبدأت الشركة في العمل بالمشروع قبل 3 أشهر من الموعد المحدد له، ويتكون من 46 عمارة بإجمالي 1800 وحدة سكنية مختلفة المساحات موزعة على 5 مراحل.

وأضاف منصور أن كل شركة اعتمدت على خطط تتناسب مع احتياجاتها وإمكانياتها، وذلك للوصول إلى مستهدفاتها، ففيما يتعلق بالإنفاق فإن شركة كاسيل ركزت على ذلك المحور لإنجاز أكبر نسبة في الإنشاءات في مشروع «كاسيل لاند مارك»، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من كامل القواعد الخرسانية التي تمثل الجزء الأكبر والأهم في الأعمال الإنشائية.

وفيما يتعلق بشق الإيرادات فإن المبيعات التي حققتها الشركات خلال العام الجاري جاءت متوافقة مع احتياجاتها، حيث تجاوزت القيمة مليار جنيه، منها 600 مليون جنيه بالنصف الأول من العام، وهو ما أعطى للشركة دفعة كبيرة في خطتها الإنشائية وساعدها على تنفيذ الأعمال التي كانت تسعى إليها، موضحًا أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري كانت بمثابة دعم لقطاع المقاولات فيما ركزت عدة شركات ومن بينها كاسيل على الإيرادات البيعية لتوفير السيولة اللازمة.

وأعلنت شركة كاسيل مؤخرًا عن إطلاق مشروع مول «كاسيل جيت» على مساحة 20 ألف متر مربع والذي يضم أنشطة تجارية وإدارية بمساحات تتراوح من 65 إلى 220 مترًا مربعًا للتجاري وبأسعار تبدأ من 80 إلى 130 ألف جنيه والإدارى بمساحات ثابتة 50 مترًا مربعًا وبأسعار تتراوح من 25 إلى 35 ألف جنيه.

وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 400 مليون جنيه من مشروع «كاسيل جيت» التجاري خلال العام الجاري ومبيعات تعاقدية إجمالية بالمشروع مليار جنيه ويبلغ إجمالي استثمارات المشروع 700 مليون جنيه.

وقال منصور في وقت سابق إن الشركة تخطط لطرح مشروعها الأول بمنطقة غرب القاهرة «ويست سايد» خلال الربع الثالث من العام الجاري وهو عبارة عن مشروع إداري تجاري يقام على مساحة 12 ألف متر مربع على المحور الرئيسي بمدينة 6 أكتوبر ويأتي المشروع ضمن الخطة التوسعية للشركة في السوق العقارية بتنويع محفظة مشروعاتها.

وفي تصريحات سابقة لجريدة «دوت الخليج» قال منصور إن السيولة المتوفرة لدى الشركة تكفي لتنفيذ أعمال الإنشاءات بالمشروعات حتى منتصف عام 2021، وهي التي تم تحقيقها عبر المبيعات خلال الفترة الماضية.