البروج مصر ترصد مليار جنيه لأعمال التنفيذ بمشروعاتها

بكر بهجت _ رصدت شركة البروج مصر مليار جنيه سيتم توجيهها إلى أعمال الإنشاءات بمشروعاتها، كما تستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه من مختلف المشروعات التابعة لها، من خلال آليات تسويقية جديدة لجذب العملاء الراغبين في السكن أو الاستثمار، بحسب المهندس محمد العاصي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، مشيرًا إلى أن الشركة تعتمد على تنويع محفظة مشروعاتها من خلال الأنشطة التي تعمل عليها وأيضًا المناطق المستهدفة.

أضاف العاصي في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن الشركة تخطط لإطلاق مشروعات جديدة خلال العامين المقبلين في عدة مدن ساحلية، سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، لتضاف إلى قائمة المشروعات التي تعمل عليها من خلال شركة إيدج القابضة التابعة لها، حيث تعمل على عدة مشروعات في العاصمة الإدارية بين السكني والإداري التجاري.

الخطة البيعية تتضمن تحقيق 2 مليار جنيه في 2021

وتابع أن المشروعات الساحلية الجديدة ستكون امتدادًا للمشروعات التي نفذتها الشركة والمتمثلة في «هيفن هيلز» السياحي بالساحل الشمالي وبلغت معدلات الإنشاءات به 100% بإجمالي 520 وحدة إسكان فندقي وانتهت الشركة من تسليم 260 وحدة من إجمالي وحدات المشروع، كما تم الانتهاء من تنفيذ 95% من إجمالي مشروع «هيفن هيلز» الذي تقيمه الشركة في العين السخنة ويضم 300 وحدة متنوعة.

يبلغ رأسمال شركة البروج مصر 100 مليون جنيه، وبدأت عملها في عام 2006 بالعديد من المشروعات بمختلف القطاعات، سواء اللاند سكيب أو التشطيبات والبنية التحتية وأيضًا الخدمات، وهي تمتلك 60% من أسهم شركة إيدج القابضة المالكة لمشروع أويا.

وتابع عاصي أن شركة البروج مصر تعمل بصورة مستمرة على الدخول في ائتلافات سواء مع شركات أخرى أو مستثمرين، وهو ما حدث في شركة إيدج القابضة، والتي تأسست عام 2018، وهي مملوكة بنسبة 60% للبروج مصر و40% لشركة المشارق السعودية ومستثمرين آخرين.

وأشار إلى أن خطة العام الجاري تتضمن ضخ نحو مليار جنيه في الأعمال الإنشائية بمختلف المشروعات التي تعمل عليها، مشيرًا إلى أن أحدث تلك المشروعات هو مول «Sixty Business Park» الذي يضم وحدات تجارية وإدارية، على مساحة 8500 متر وسيتم البناء على 30% فقط من المساحة وفق اشتراطات شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ودورين للجراجات، وأنشطة مختلفة بمساحات متوسطها 60 مترًا مربعًا، وتتولى أعمال الاستشارات شركة أركان للاستشارات الهندسية.

وأعلنت الشركة مؤخرًا أنها تخطط لزيادة استثماراتها العقارية إلى 15 مليار جنيه خلال 3 سنوات ضمن خطط الشركة التوسعية وإطلاق مشروعات سكنية وسياحية جديدة، وأن قيمة استثماراتها في العاصمة الإدارية تبلغ 4 مليارات جنيه، وتعتزم ضخ 450 مليون جنيه في إنشاءات مول «Sixty Business Park» وتستهدف الانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرساني للمشروع خلال النصف الأول من 2021.

وتعمل شركة البروج مصر في العاصمة الإدارية أيضًا على مشروع مول «ثري بوينت» التجاري الذي تقيمه بمنطقة الداون تاون على مساحة 5 آلاف متر مربع باستثمارات 600 مليون جنيه، وهو مكون من 10 طوابق متكررة وبدروم وأرضي ويضم أنشطة متنوعة طبية وإدارية وتجارية بمساحات مختلفة وتجهز الشركة لطرح المرحلة الأولى بالمشروع ضمن الخطة التسويقية.

وأكد نائب رئيس شركة البروج مصر، أن الشركة تعمل على تحويل العائدات الخاصة بالمبيعات إلى إنشاءات، وهو ما تظهره تقارير شركة العاصمة الإدارية من خلال تأكيدها على أن معدلات تنفيذ الشركة سريعة، لافتًا إلى أنه بحلول عام 2022 سيتم تسليم عدة مبانٍ في المشروعات التي تتولى الشركة تنفيذها.

وأوضح أن هناك منافسة كبيرة تشهدها عدة مدن على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما سيرفع الطلب عليها من قبل الشركات والعملاء خلال الأشهر المقبلة، وذلك مع انتقال الحكومة إلى المقرارت الجديدة وبدء عدة شركات في تسليم مشروعاتها، بحسب الجدول الزمني المتفق عليه، وهو ما يبشر بزيادة في حركة البيع والشراء وأيضًا الاستثمار داخل المشروع العملاق.