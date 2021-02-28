غبور: جي بي أوتو تعتزم تحقيق أقصى استفادة من البرنامج القومي لإحلال السيارات

رنا ممدوح _ أعلن رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جي بي أوتو، أن الشركة تعتزم تحقيق أقصى استفادة من البرنامج القومي لإحلال وتجديد السيارات الذي أطلقته الحكومة بهدف إحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج ( بنزين وغاز طبيعي) بدلا من الوقود التقليدي.

وقال غبور في بيان للبورصة اليوم، إن الشركة انتهت من إعداد طراز جديد يعمل بالوقود المزدوج لكل من فئة إلنترا HD وأكسنت RB.

وعبر عن تفاؤلة حول أداء الشركة خلال الفترة المقبلة في ضوء استمرار نمو معدلات الطلب خلال الربع الأول من العام الجاري، مؤكدا على التزام الإدارة بتنفيذ استراتيجيات النمو التي تتبناها بالتوازي مع تعظيم العائد الاستثماري للمساهمين.

وأعلنت جي بي أوتو عن نتائجها المالية المجمعة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، حيث بلغت الإيرادات 7.2 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة نمو ربع سنوي 16.2%، و 1.5% سنوياً، بفضل تعافي الأسواق خلال نفس الفترة.

وبلغ صافي الربح 287.8 مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام 2020 وهو نمو بمعدل سبع أضعاف تقريباً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد أعمال عام 2020 ككل، فتراجعت إيرادات جي بي أوتو بمعدل سنوي 8.2% لتبلغ 23.3 مليار جنيه بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا خلال النصف الأول من العام، بينما ارتفع صافي الربح بشكل ملحوظ ليسجل 917 مليون جنيه خلال عام 2020 مدفوعا بالتحسينات التشغيلية التي قامت الشركة بإجرائها.

وفي هذا السياق أوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جي بي أوتو، أن التحديات الصعبة التي مر بعا العام الماضي أثبتت المرونة الفائقة التي يتميز بها نموذج أعمال الشركة ومكانتها الرائدة في السوق.

وقال غبور إن النصف الأول من عام 2020، شهد ذروة انتشار فيروس كوفيد-19 وماصاحبه من فرض حظر التجوال على مستوى البلاد، إضافة إلى تطبيق مجموعة من القيود الاحترازية الأخرى، بما في ذلك تقييد الأنشطة السياحية، مما أسفر عن انخفاض معدلات الطلب على منتجات جميع قطاعات الركة خلال نفس الفترة.

وأوضح غبور أن جي بي أوتو استجابت على الفور لتلك التطورات حيث قامت بتعزيز الرقابة على مستويات المخزون وتحسين إدارة رأس المال العامل سعيا إلى ضمان استمرارية أعمالها وتقليص التأثير السلبي للتحديات المذكورة على مختلف أنشطتها وعملياتها.

وتابع:” النصف الثاني من العام شهد تحسن نتائج الشكة نتيجة بدء تعافي الأسواق وارتفاع الطلب على تشكيلة منتجاتها نتيجة تخفيف القيود الاحترازية في جميع أنحاء البلاد وتحسن قدرة المستهلكين على التأقلم مع الوضع الراهن، حيث حقق قطاع سيارات الركوب نتائج قوية تتجاوز نتائج العام السابق، وصاحب ذلك تحسن أداء قطاع الدراجات البخارية ذات العجلتين والثلاث عجلات على الرغم من تأثير انتشار فيروس كوفيد- 19 على أعمال الشركة خلال النصف الأول من عام 2020.

وأكد غبور أن المردود الإيجابي لإجراءات الاستجابة السريعة والمبتكرة التي اتخذتها الإدارة انعكس على جميع أنشطة الشركة، حيث ساهمت في تعزيز قدرتها على الاستفادة من تحسن الأوضاع السوقية خلال النصف الثاني من العام، وبالتالي اختتام هذا العام الاستثنائي بتحقيق نتائج إيحابية.

وعلى صعيد شركة جي بي كابيتال، بلغت الإيرادات 2 مليار جنيه تقريبا خلال الربع الأخير من عام 2020 قبل استبعاد الخصومات المتبادلة بين قطاعات الشركة، وهو ارتفاع ربع سنوي بنسبة 25.2% وكذلك نمو سنوي بمعدل 24.7% خلال نفس الفترة.

كما ارتفعت إيرادات الشركة بمعدل سنوي 19.7% لتبلغ 6.4 مليار جنيه تقريبا خلال عام 2020، مدعومة باستمرار الطلب على خدمات الشركة.

وحققت محفظة التمويلات المقدمة نمو لتصل إلى 11.6 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام الجاري بزيادة سنوية قدرها 27.6%، غير أن نسبة القروض المتعثرة ارتفعت إلى 2.48% من إجمالي التمويلات المقدمة خلال نفس الفترة مقابل 1.6% خلال الربع السابق، نتيجة تراكم مستحقات الشركة على خلفية قيام البنك المركزي المصري بتقديم إعفاء من سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر والتي تم تحصيلها خلال الربع الأخير من عام 2020.

ووفقا للبيان، فإن ارتفاع نسبة القروض المتعثرة يرجع إلى انخفاض مستحقات الشركة بعد تنفيذ صفقتين لإصدار سندات توريق خلال الربع الأخير من عام 2020.

وذكرت الشركة إلى أن التأخير المتوقع في تحصيل مستحقاتها دفع الإدارة إلى تبني منهج حذر وتسجيل مخصصات إضافية على مدار عام 2020 لتغطية اقساط القروض المتأخرة، غير أن الإدارة تتوقع رد تلك المخصصات تدريجيا خلال عام 2021 في ضوء تحسن اوضاع السوق وعودة أنشطة التحصيل إلى مستوياتها الطبيعية.