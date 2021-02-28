راديكس التابعة لموفق السعودية تطلق مشروع في العاصمة الإدارية باستثمارات 850 مليون جنيه

بكر بهجت _ أطلقت شركة راديكس للتطوير التابعة لمجموعة موفق القابضة السعودية أول مشروعاتها العقارية في العاصمة الإدارية RDIX AGILE على مساحة أكثر من 8000 متر مربع باستثمارات قيمتها 850 مليون جنيه.

قال سلمان بن خليل السبعان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة “موفق القابضة” السعودية ورئيس مجلس إدارة شركة راديكس للتطوير، إن الشركة توجهت للاستثمار في القطاع العقاري المصري من خلال شركة “RADIX DEVELOPMENT” نظراً لمناخ الاستثمار القوى في مصر.

وأوضح أن المجموعة من خلال ذراع التطوير العقارى لها فى السوق المصرى تستهدف التوسع بمحفظة مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة وأنها إختارت البدء من العاصمة الإدارية الجديدة لما يتمتع به هذا المشروع من مقومات إستثمارية هائلة بالإضافة إلى الإهتمام الحكومى بهذا المشروع الضخم وتوفير كافة الأليات لإنجاح هذا المشروع.

وتابع رئيس مجلس إدارة المجموعة أن هناك عدد كبير من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر فى ظل تدشين مشروعات عقارية ضخمة حالياً سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة أو العلمين الجديدة لذلك تسعى الشركة للتواجد فى السوق المصرية بشكل قوي خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال رجل الأعمال عبدالله بن خليل السبعان عضو مجلس إدارة مجموعة موفق القابضة السعودية و نائب رئيس مجلس الإدارة إن الشركة سوف تركز على استخدام التكنولوجيا فى مشروعاتها العقارية فى مصر من خلال الاستعانة بالشركات المتخصصة فى ذلك القطاع.