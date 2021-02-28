البورصة تتراجع 0.8% بضغط من مبيعات الأجانب

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي، بضغط من القوى البيعية للمستثمرين الأجانب.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11525 نقطة، مسجله تراجعاً بنسبة 0.8%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 1.52%، وأغلق عند مستوى 61.41 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.12%، و 1.6% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 1.597.983 مليار جنيه على 188 شركة من خلال 50.334 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 117 شركة مقابل تراجع 49 في حين لم تتغير أسعار 22.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 39.953 مليون جنيه، منها 37.732 مليون جنيه للمؤسسات، و2.221 مليون جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 20.547 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 51.233 مليون جنيه، مقابل 30.685 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 19.406 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 25.928 مليون جنيه، مقابل 6.521 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 89.35% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 2.74% والعرب على 7.9% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 16.74% من تعاملات اليوم مقابل 83.25% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم الحديد والصلب المصرية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10.98%، تلاه العرفة للاستثمارات والاستشارات بنسبة 10.43%، ثم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 9.87%.

في حين تصدر الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.99%، تلاه أصول للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 9.4%، ثم سبيد ميديكال بنسبة 9.04%.