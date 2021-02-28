مبيعات المنازل ترفع المنافسة بين الشركات للاستحواذ على منصة البيانات CoreLogic

فهد حسين _ أصبحت شركة «CoreLogic Inc» التي كانت يومًا ما شركة بيانات نائمة، محورًا لمعركة استحواذ، حيث ارتفعت قيمة خدمات بيانات المنازل والرهن العقاري مع نشاط القطاع العقاري.

وخلال شهر فبراير وافق أكبر مزود للمعلومات عن قيم المساكن والرهون العقارية وإحصاءات الإسكان الأخرى للشركات المالية ووسطاء العقارات في البلاد، على قبول عرض نقدي بالكامل بقيمة 80 دولارًا للسهم، أو نحو 6 مليارات دولار، من شركتي الأسهم الخاصة «Stone Point Capital LLC» و «Insight Partners».

وفاز هذا العطاء على عرض تنافسي لجميع الأسهم بقيمة اسمية أعلى من شركة «CoStar Group Inc»، أحد أكبر مزودي بيانات العقارات التجارية والأسواق عبر الإنترنت في العالم.

لكن سهم CoStar لم يكن مستعدًّا للاستسلام، في الأسبوع الماضي، حيث عززت الشركة عرض جميع الأسهم إلى نحو 96 دولارًا للسهم في ذلك الوقت، أو نحو 6.9 مليار دولار كقيمة إجمالية للأسهم، ما يمثل علاوة بنسبة 17% على سعر سهم CoreLogic قبل أن تقدم CoStar عرضها.

وإذا اقتنصت CoStar الصفقة، فإن شركة البيانات العملاقة في واشنطن العاصمة تخطط لاستخدام CoreLogic لتحدي شركة «Zillow Group Inc» للسيطرة على سوق مبيعات المنازل عبر الإنترنت بمليارات الدولارات.

وحققت CoStar العام الماضي أول دفعة لها في سوق مبيعات المنازل بشراء «Homesnap Inc»، مقابل 250 مليون دولار.

ويعتبر الكفاح من أجل السيطرة على CoreLogic علامة واضحة على اهتمام المستثمرين بالأعمال المرتبطة بسوق الإسكان، والتي كانت منتشرة خلال معظم فترات الوباء.

على الجانب الآخر، قفزت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة العام الماضي إلى أعلى مستوى لها في 14 عامًا، مدفوعة بانخفاض معدلات الفائدة القياسية والوباء الذي دفع المشترين للبحث عن منازل أكثر اتساعًا لاستيعاب العمل عن بُعد.

وأدى هذا النشاط إلى زيادة إيرادات شركات السمسرة السكنية مثل «Realogy Holdings Corp» وشركات بناء المنازل مثل «Toll Brothers Inc»، كما كانت شركات بيانات العقارات السكنية تتجه نحو الارتفاع.

قال رايان توماسيلو، المحلل في شركة «Bruyette & Woods» ومقرها كييف: «مع انتشار المساكن، سيكون هناك بالتأكيد المزيد من الطلب على البيانات، كل شيء بدءًا من المساكن المعروضة للبيع، إلى التطوير السكني، وحتى المنازل المؤجرة لعائلة واحدة».

تمتعت «CoreLogic» بسنة لافتة في عام 2020، وحققت أرباحًا بقيمة 1.17 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة بنحو 1.09 مليار دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2019.

وتحتوي قاعدة بيانات «CoreLogic» على مليارات السجلات المتعلقة بالإسكان التي تعتمد عليها البنوك في تقييم الرهون العقارية، والتي تستخدمها شركات التأمين لكتابة السياسات.

كما زاد سعر سهم «CoreLogic» بأكثر من الضعف منذ بداية عام 2020، بفضل ارتفاع سوق الإسكان وفوائد الاستحواذ.

ويتوقع توماسيلو، أن تصبح البيانات والخدمات التي تعتمد على التكنولوجيا أكثر أهمية لتجربة شراء المنزل في السنوات القادمة.

وقال: «الكثير من الطلب على الإسكان يدفعه جيل الألفية والمشترون لأول مرة، إنهم الأشخاص الذين سيكونون أكثر تطلبًا لتجربة البحث عن المنازل والشراء باستخدام التكنولوجيا».

يعود الاهتمام بالاستحواذ على «CoreLogic» إلى شهر يونيو على الأقل، عندما قدم زوجان من شركات الأسهم الخاصة أول عرض للشراء في إيرفين، بكاليفورنيا، وقدرت قيمة هذا العرض بنحو 65 دولارًا للسهم، أو نحو 5.2 مليار دولار.

واجتذب هذا العرض غير المرغوب فيه، إلى جانب سوق الإسكان القوي، انتباه المستثمرين الآخرين، ليشمل شركة «Warburg Pincus LLC» وشركة الأسهم الخاصة «GTCR LLC»، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقبل أن ترفع «CoStar» عرضها، قال بول فولينو رئيس مجلس إدارة «CoreLogic»، في بيان مكتوب عندما اختارت الشركة «StonePoint and Insight»، إن العرض كان نقدًا «بدرجة عالية من اليقين التنظيمي ومن المتوقع إغلاقه في المدى القريب».

ويدرس مجلس الإدارة الآن عرض CoStar المنافس ومن المتوقع اتخاذ قرار في وقت مبكر من هذا الأسبوع.