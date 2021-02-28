ليكيلا تحتفل بمليون ساعة عمل دون إصابات في مشروع غرب بكر لطاقة الرياح

أعلنت شركة ليكيلا، وهي الشركة المتخصصة في إقامة المشروعات العملاقة في مجال الطاقة المتجددة في قارة أفريقيا ، عن تحقيق إنجاز جديد فى مشروع غرب بكر لطاقة الرياح وهو “الوصول إلى مليون ساعة عمل بدون حوادث للعاملين “، وذلك على مدار عام منذ بداية مرحلة الانشاءات في فبراير الماضي 2020.

واقامت ليكيلا احتفالا بهذا الحدث مع العمال وشركاءها المقاولين في موقع المشروع برأس غارب، كما قامت بتوزيع شهادات تقدير للعمال الذين أظهروا أداءً مثاليًا في مجال الصحة والسلامة المهنية والبيئة. وقد اقيم الحدث مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد .

وقال فيصل عيسى ، مدير عام شركة ليكيلا مصر: “نحن فخورون جدًا في ليكيلا بتحقيق هذا الانجاز ، والذي لم يكن ممكنًا لولا اجراءات الصحة والسلامة المهنية والدورات التدريبية الصارمة التي يتم تطبيقها ومتابعتها بالموقع ؛ فضلاً عن انضباط العاملين والعمل الجاد والتزامهم بالمسؤولية من أجل سلامتهم . و بما أن العام الماضي كان عامًا مليئًا بالتحديات مع انتشار فيروس كورونا المستجد ، فقد بذلت ليكيلا وفرق العمل في الموقع الكثير من الجهد في إدارة هذه المخاطر، و نحن سعداء جدا بالتقدم الذي أحرزناه “.

تعتبر مواقع إنشاء مزارع الرياح بيئات عمل معقدة من نواح كثيرة ، حيث تتطلب توربينات الرياح رفع أحمال ثقيلة والعمل على ارتفاعات ، مما يشكل تهديدات للسلامة. لذا فقد تم توفير العديد من التدريبات المتخصصة للعمال لضمان تنفيذ العمل بأمان.

تعد المهارة والمعرفة وثقافة الأمن والسلامة من المكونات الاساسية لبيئة عمل ليكيلاوتعد تدريبات السلامة المستمرة والدعم الدؤوب للسياسات والإجراءات – عوامل مساعدة في تكوين طاقم عمل مسؤول يتفهم وينتهج ثقافة الصحة والسلامة المهنية.

وكانت ليكيلا قد أعلنت منذ شهرين عن تركيب أول توربين لها بنجاح في مشروع غرب بكر لطاقة الرياح في رأس غارب بقدرة 250 ميجاوات، وهو ما يمثل خطوة هامة فى هذا المشروع الذي بدأ أعمال الانشاءات في فبراير العام الماضي 2020.