- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
بكر بهجت _ تعتزم شركة راديكس للتطوير التابعة لمجموعة موفق القابضة السعودية ضخ 250 مليون جنيه خلال العام الجاري في إنشاءات أول مشروعاتها بالعاصمة الإدارية RDIX AGILE.
وفي رده على سؤال بوابة دوت الخليج جورنال، خلال المؤتمر الذي تعقده الشركة الآن، قال أكرم الشيخ نائب الرئيس التنفيذي للشركة، إنه من المخطط أن تبدأ الشركة في التنفيذ فور استخراج التراخيص والموافقات.
وأضاف أن الخطة تتضمن ضخ 350 مليون جنيه خلال العام المقبل ومن ثم ضخ باقي القيمة خلال العام الثالث من مدة تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع تنفيذ الخطة التسويقية.
ومن جانبه قال أحمد زغلول الرئيس التنفيذي لشركة ” راديكس للتطوير”، إن الشركة تستهدف تحقيق 300 مليون جنيه مبيعات من المشروع خلال العام الحالي، من إجمالي القيمة المستهدفة والبالغة 1.5 مليار جنيه.
وأضاف أن الشركة تعاقدت مع مكتب IEC لوضع التصميمات الهندسية والدراسات الاستشارية الخاصة بالمشروع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر راديكس تضخ 250 مليون جنيه في إنشاءات أول مشروعاتها بالعاصمة الإدارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.