راديكس تضخ 250 مليون جنيه في إنشاءات أول مشروعاتها بالعاصمة الإدارية

بكر بهجت _ تعتزم شركة راديكس للتطوير التابعة لمجموعة موفق القابضة السعودية ضخ 250 مليون جنيه خلال العام الجاري في إنشاءات أول مشروعاتها بالعاصمة الإدارية RDIX AGILE.

وفي رده على سؤال بوابة دوت الخليج جورنال، خلال المؤتمر الذي تعقده الشركة الآن، قال أكرم الشيخ نائب الرئيس التنفيذي للشركة، إنه من المخطط أن تبدأ الشركة في التنفيذ فور استخراج التراخيص والموافقات.

وأضاف أن الخطة تتضمن ضخ 350 مليون جنيه خلال العام المقبل ومن ثم ضخ باقي القيمة خلال العام الثالث من مدة تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع تنفيذ الخطة التسويقية.

ومن جانبه قال أحمد زغلول الرئيس التنفيذي لشركة ” راديكس للتطوير”، إن الشركة تستهدف تحقيق 300 مليون جنيه مبيعات من المشروع خلال العام الحالي، من إجمالي القيمة المستهدفة والبالغة 1.5 مليار جنيه.

وأضاف أن الشركة تعاقدت مع مكتب IEC لوضع التصميمات الهندسية والدراسات الاستشارية الخاصة بالمشروع.