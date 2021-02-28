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البورصة توافق على قيد عضوية أمين حفظ شركة مباشر كابيتال هولدنج

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رنا ممدوح _ أصدرت لجنة العضوية بالبورصة المصرية قرار رقم 3 لسنة 2021 بالموافقة على قبول قيد شركة مباشر كابيتال هولدنج للإستثمارات المالية كعضو بالبورصة المصرية ( أمين حفظ).

وأوضحت أن هذا جاء وفقاً لقواعد العضوية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس إدارة البورصة رقم (156) لسنة 2014.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت في 20 يناير الماضي على إصدار رخصة أمناء الحفظ لشركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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