تخمة السوق العقاري الأمريكي تهدد خطط اكتتاب بائعي الرهون

فهد حسين _ يتجاهل المستثمرون ممن يمولون عمليات الاكتتاب العام الأولي، طرح العديد من مزودي خدمات الرهن العقاري في الولايات المتحدة لأول مرة في سوق الأسهم، بسبب مخاوف من كون القطاع العقاري وصل إلى ذروته، وفق تقرير نشرته .

وأشار التقرير إلى أن خمسة من بائعي الرهن العقاري قاموا بتقليص أو إلغاء خططهم للاكتتاب العام في الأشهر الأربعة الماضية، مع إخفاق المستثمرون في تقييماتهم المتفائلة، وهو ما يعد أمرًا سيئًا بالنسبة للاكتتابات العامة الأولية من قبل مقدمي قروض المنازل الآخرين مثل Better.com و NewRez.

ولم يكن العديد من المقرضين يتمتعون بهذه الجودة من قبل، حيث أن المهنيين الأثرياء الفارين من المدن الكبرى خلال جائحة COVID-19 يحصلون على قروض كبيرة لشراء منازل في الضواحي، كما تغذي أسعار الفائدة المنخفضة شبه القياسية، عمليات إعادة التمويل، ومع ذلك، يقول المستثمرون والمحللون إن الطامحين في الطرح العام الأولي في القطاع لم يحددوا تباطؤًا متوقعًا في سوق الإسكان في عام 2021.

وقال ماثيو كينيدي ، كبير المحللين الاستراتيجيين في شركة رينيسانس كابيتال للأبحاث التي تركز على الاكتتابات العامة: «لا يحب المستثمرون الشراء في شركة تبدأ دورتها للهبوط، كما أن إنشاء الرهن العقاري هو عمل دوري للغاية».

واضطرت شركة LoanDepot Inc إلى خفض طرحها العام الأولي بنسبة 75% إلى 54 مليون دولار هذا الشهر ، بعد أن رفض المستثمرون طلبها بوصول القيمة إلى 6.8 مليار دولار.

وقلصت شركة Home Point Capital Inc الاكتتاب العام الأولي بنسبة 40% في نهاية شهر يناير إلى 94 مليون دولار ، متخلية عن الآمال في تقييم يصل إلى 2.9 مليار دولار.

ويأتي هذا على الرغم من أن 62٪ من الشركات العاملة الأمريكية التي تم طرحها للاكتتاب العام في يناير قامت بتوسيع عروضها بناءً على طلب قوي من المستثمرين، وفقًا للبيانات التي جمعها خبير الاكتتاب العام الأولي جاي ريتر، الأستاذ بجامعة فلوريدا.

وكان اثنان من بائعي الرهن العقاري الآخرين AmeriHome و Caliber Home Loans، قد سحبا اكتتاباتهما العامة الأولية في أكتوبر.

كما أبرمت شركة الأسهم الخاصة Apollo Global Management التي تمتلك شركة AmeriHome، صفقة الأسبوع الماضي لبيع الشركة إلى البنك الإقليميWestern Alliance Bancorp بخصم 23% من التقييم البالغ 1.3 مليار دولار الذي كانت تسعى إليه في الاكتتاب العام.

ويعكس رد المستثمر مخاوف بشأن آفاق الصناعة، حيث تزحف معدلات الرهن العقاري تدريجياً مع الانتعاش الاقتصادي، ويبدأ تضخم أسعار المنازل في التأثير على المشتريات.

وتتوقع جمعية مصرفيي الرهن العقاري انخفاضًا بنسبة 49٪ في عدد عمليات إعادة التمويل في عام 2021، كما ظهرت علامات تحذير أخرى، لاسيما مع تداول أسهم شركة روكيت كومبانيز إنك، الشركة الأم لأكبر مقرض للرهن العقاري في أمريكا، « Quicken Loans»، بالكاد أعلى من مستوى تسعير الاكتتاب العام الأولي للشركة في أغسطس، والذي تم تقليصه بمقدار الثلث بسبب ضعف الطلب.

وأعلنت شركة Guild Holdings Co، التي أُدرجت في أكتوبر الماضي بعد تقليص الاكتتاب العام الأولي بنسبة 24%، عن صافي دخل للأشهر التسعة الأولى من عام 2020 قدره 293 مليون دولار ، مما يعكس خسارة قدرها 39 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

ومع ذلك، ارتفعت أسهم Guild Holdings Co بنسبة 10٪ منذ الاكتتاب العام، متراجعةً عن ارتفاع بنسبة 13٪ في مؤشر S&P 500.

وقال ريتر خبير الاكتتاب العام الأولي: «يقول المستثمرون أن هذه أرباح من غير المرجح أن تنمو، ولسنا على استعداد لمنح الشركة «الرهن العقاري» تقييمًا بنسبة عالية من السعر إلى الأرباح».

خط الاكتتاب

لا يزال بعض اللاعبين الكبار في الصناعة يأملون الاستفادة من سوق الاكتتاب العام في الأسابيع المقبلة، حيث أفاد بعض المطلعين، بعمل «Better.com» المقرض عبر الإنترنت، والمدعوم من البنوك بما في ذلك Citigroup و Goldman Sachs Group ومستثمرين مثل Activant Capital و 9 Yards Capital، مع مديري الاكتتابات لإطلاق طرح عام أولي في النصف الأول من هذا العام، فيما رفضت متحدثة باسم Better.com التعليق.

وقالت شركة NewRez، وهي شركة إقراض للرهن العقاري ومقدم خدمات، في نوفمبر الماضي إنها تقدمت سراً بطلب اكتتاب عام.

وأعربت شركة الاستثمار العقاري New Residential Investment Corp التي تملك NewRez، عن مخاوفها مؤخرًا بشأن آفاق الإدراج.

وقال مايكل نيرنبرج، رئيس مجلس إدارة « New Residential»، في مكالمة أرباح الشركة الفصلية هذا الشهر، إن أمر الاكتتاب لا زال على الطاولة، وإن هناك مجرد واحدة من تلك الأشياء التي نريد التأكد منها قبل القيام بذلك، سيكون شيئًا يستحق كل هذا العناء لمساهمينا».