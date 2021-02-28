عاجل.. سي آي كابيتال تؤجل انعقاد الجمعية العامة إلى 24 مارس القادم

رنا ممدوح _ أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن تأجيل انعقاد الجمعية العامة والتي كان مقرر انعقادها بتاريخ 11 مارس القادم.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنه تقرر انعقاد جلسة الجمعية يوم 24 مارس القادم.

خاطبت الشركة الهيئة العامة للرقابة المالية في ضوء التنسيق بينهم، ووفقا لإطار عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك مصر لشراء أسهم سي آي كابيتال فقد أعلنت الهيئة عن ورود خطاب يفيد بتأجيل انعقاد الجمعية.

في 11 فبراير الجاري، وافقت هيئة الرقابة المالية، على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك مصر للاستحواذ حتى عدد 652.809 مليون سهم المكملة لنسبة 90% من أسهم رأسمال سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر نقدي 4.7 جنيه للسهم الواحد، وبحد أدني للتنفيذ 51%.

وفي منتصف فبراير الجاري أعلنت إدارة البورصة المصرية، أن فترة سريان عرض الشراء المقدم من بنك مصر للاستحواذ على 652.809 مليون سهم والمكملة لنسبة 90% من رأسمال سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية هو عشرون يوم عمل تنتهي في 11 مارس القادم.

يذكر أن الجمعية العامة العادية من المقرر أن تناقش التصديق على مشروع قائمة توزيع الأرباح عن 2020، والتصديق على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن 2020.

كما تنظر الجمعية في الموافقة على العقود المبرمة بين الشركة والأطراف المرتبطة والتصريح لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة.

وكان مجلس إدارة الشركة اقترح مجلس توزيع 10 قروش لكل سهم على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية.