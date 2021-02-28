أصول القابضة تقلص حصتها في شركة الوساطة إلى 80.96%

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رنا ممدوح _ قلصت شركة أصول القابضة للاستثمارات المالية حصتها في رأسمال أصول للوساطة في الأوراق المالية من 81.001% إلى 80.96%.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن أصول القابضة باعت 150 ألف سهم من أصول للوساطة مقابل 159.3 ألف جنيه.
وبلغ متوسط سعر البيع 1.062 جنيه للسهم الواحد، وقامت أصول للوساطة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
الجدير بالذكر أن أصول القابضة خفضت حصتها في شركة الوساطة 17 فبراير الجاري من 86.42% إلى 81% ببيع 21.43 مليون سهم مقابل 26.8 مليون جنيه.
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