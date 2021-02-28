أوراسكوم للتنمية تستضيف سباق تاف مادر في مدينة O West يومي 5 و6 مارس

دوت الخليج – تستضيف مدينة O West، إحدى المشروعات السكنية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، سباق التحدي تاف مادر “Tough Mudder “، والذي يتضمن الركض وقفز الحواجز وغيرها من السباقات التنافسية يومي 5-6 مارس، والذي تنظمة شركة ” TriFactory The “، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

ووفق بيان، فمن المخطط أن يشارك مئات المتنافسين في تحدي Tough Mudder هذا العام، والذي ينقسم إلى نوعين من سباقات التحدي، أولهما “TM5K” الذي يتضمن 13 عقبة على مسافة 5 كيلومتراً ويتطلب ساعة إلى اثنتين لإنهائه؛ ليناسب بذلك اللاعبين بداية من سن 14 عاماً.

أما السباق الثاني Tough Mudder Classic، المقرر تنظيمه لأول مرة في O West، يعتبر هو النسخة الأطول والأصعب مقارنة بالتحدي الأول، حيث يتضمن 25 عقبة علي مسافة 12 كيلومتراً ويتناسب مع اللاعبين بداية من سن 16عاماً.

وقال المهندس عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، إن استضافة تحدي Tough Mudder في مدينة O West هذا العام يأتي في إطار دعم أوراسكوم للتنمية للسياحة الرياضية في مصر، وتشجيع الهواة من الرياضيين من مختلف الأعمار على المشاركة في أجواء حماسية.

وأضاف أن ذلك يعد تأكيدا لاستراتيجية أوراسكوم التي تطبقها في جميع مدنها المختلفة حول العالم، والتي تقوم على إطلاق وتأسيس مدن سكنية متكاملة وليس مجرد مشروعا عقاريا فقط.

وتابع الحمامصي أن مدينة O West تتميز ببنية تحتية توفر جميع الإمكانيات والتجهيزات التي تسمح لتحدي Tough Mudder بالخروج بصورة لائقة بما يدعم النشاط الرياضي والسياحة الرياضية في مصر، خاصة وأنها استضافت مؤخراً بطولة مصر للراليات 2021 والتي حققت نجاحاً كبيراً بمشاركة المئات من المتسابقين بها.

من جانبه، قال أيمن حقي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TriFactory The، إنه يجري التنظيم والإعداد للخروج بهذه المنافسة في أبهى صورة خاصة وأن هذه الرياضة أصبح لها الكثير من متابعيها في مصر.