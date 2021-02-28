رئيس الوزراء يوجه بالانتهاء من مشروعات تحسين جودة مياه نهر النيل خلال عامين

دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في إطار جهود تحسين جودة المياه بفرع رشيد.

حضر الاجتماع: اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الري.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري اهتمام الدولة بتنفيذ المشروعات الخاصة بتحسين جودة المياه بنهر النيل، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه مدبولي بضرورة وضع خطة زمنية تضمن الانتهاء من تلك المشروعات خلال العامين المقبلين، وكذا التنسيق مع وزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بردم عدد من المصارف الموجودة بمحافظة الجيزة، للقضاء على أي تلوث من الممكن أن يحدث.

وخلال الاجتماع، قدم وزير الإسكان عرضا حول جهود الوزارة في إطار تنفيذ خطة متكاملة لتحسين جودة المياه بفرع رشيد، مستعرضا الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في هذا الصدد، وخاصة ما يتعلق بالصرف الصحي.

وأوضح الجزار أنه جار تنفيذ مجموعة من المشروعات، بما يسهم في رفع نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي، لافتاً إلى أن من بينها تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لعدد 22 قرية مجاورة لمصرف الرهاوي، وذلك كمرحلة أولى.

وأضاف وزير الإسكان أن المشروعات تتضمن أيضا تنفيذ مشروع تطوير وتوسيع محطة معالجة أبو رواش؛ لاستيعاب التصرفات الواردة والمستقبلية، لتصل طاقة المحطة إلى 1.6 مليون متر مكعب في اليوم، وذلك بالمعالجة الثانوية، بما يسهم في تحسين خواص السيب النهائي للمحطة، بتكلفة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، منوهاً إلى أنه من المقرر الانتهاء من هذا المشروع مع نهاية العام الجاري.

وقال الدكتور عاصم الجزار إنه جار تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل بمحافظة البحيرة، والتي تأتى كمرحلة أولى ضمن برنامج الصرف الصحي المستدام للمناطق الريفية.

وأوضح أن تلك المشروعات سجلت معدلات تنفيذ متقدمة، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذها خلال العام المقبل، مضيفاً أنه جار تجهيز التصميمات لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات الصرف الصحي المستدام للمناطق الريفية في محافظتي الغربية والمنوفية.