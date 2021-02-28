الصناعة تصدر شهادات صرف مستحقات 40 شركة مصدرة بقيمة 208.4 مليون جنيه

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بكر بهجت – أصدرت وزارة التجارة والصناعة، عبر صندوق تنمية الصادرات، اليوم الأحد، أول دفعة من المرحلة الثانية لشهادات صرف مستحقات الشركات المصدرة فى اطار مبادرة السداد الفوري التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً لتسوية المستحقات المتأخرة للشركات لدى الصندوق .
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في بيان، إن هذه الدفعة شملت 40 شركة بإجمالي قيمة مستحقات 208.4 مليون جنيه، وبصافي 192.5 مليون جنيه بعد استقطاع مديونيات تلك الشركات كافة لدى وزارتي المالية والبترول.
وأوضحت جامع أن الصندوق تلقى خلال شهر فبراير طلبات من حوالي ١٦٠٠ شركة للاستفادة من مبادرة السداد الفوري، حيث يتولى التواصل مع الشركات لإخطارهم بالمبالغ المستحقة تمهيدا لاستكمال إجراءات إصدار الشهادات.
ولفتت الوزيرة إلى أن المرحلة الأولى للمبادرة شهدت سداد 13.2 مليار جنيه لنحو 1125 شركة مصدرة.
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