تطعيم أكثر من 20 مليونا في بريطانيا بلقاح كورونا.. وجونسون: إنجاز ضخم

العربية دوت نت – اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن تطعيم أكثر من 20 مليون شخص في بلاده بلقاحات كورونا بأنه “إنجاز ضخم”.

بدوره قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأحد إن ما يزيد على 20 مليونا في أنحاء المملكة المتحدة تلقوا لقاح كوفيد-19 بحسب وكالة “”.

وأضاف على تويتر “إنجاز رائع للبلاد. اللقاح هو سبيلنا للخروج. حين تتلقى الاتصال، أحصل على جرعة اللقاح”.

وطرحت بريطانيا أسرع برنامج تطعيم في أوروبا ضد مرض كوفيد-19 مما أثار توقعات برفعها قيود الإغلاق الحالية من الآن وحتى نهاية يونيو المقبل.

كان الوزير المسؤول عن اللقاحات في بريطانيا، ناظم زهاوي، قال الشهر الحالي إنه لا نية لاعتماد “جواز سفر” للملقحين محليا.

وأضاف أن بريطانيا ستتعاون مع أي جهة خارجية تطلب شهادات تلقيح للمسافرين.

كما كان وزير الصحة مات هانكوك قال إن المسافرين من المملكة المتحدة قد يحتاجون إلى إثبات أنهم تلقوا تطعيماً ضد كوفيد-19 لدخول بعض البلدان، مؤكداً أن الوزراء يجرون محادثات مع نظرائهم في الخارج بشأن هذه القضية.

وبينما شدد هانكوك على أن الحكومة لا تخطط لجعل التلقيح شرطاً لدخول المملكة المتحدة، لم يحدد الدول الأخرى التي “تناقش بنشاط هذا الإجراء”.

وأضاف هانكوك: “سيكون من المهم للأشخاص من المملكة المتحدة أن يكونوا قادرين على إثبات ما إذا كانوا قد تم تطعيمهم أم لا من أجل السفر. نحن نعمل مع دول في جميع أنحاء العالم على أساس هذا وكيف يمكن أن يتم اعتماد اللقاح بطريقة مضمونة”.