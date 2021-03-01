المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تعلن تقديم أكثر من 75 مليون جرعة لقاح كورونا

سي إن بي سي – قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تم إعطاء 75 مليونا و236 ألفا و3 جرعات من لقاحات كوفيد-19 في الولايات المتحدة حتى صباح اليوم الأحد، بينما جرى توزيع 96 مليونا و402 ألف و490 جرعة.

وأضافت أن الحصيلة تشمل لقاحي مودرنا وفايزر/ بيونتيك حتى السادسة من صباح اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ويتم تلقي كل من اللقاحين في جرعتين.

وسجلت المراكز منح 72 مليونا و806 آلاف و180 جرعة لقاح من إجمالي 96 مليونا و402 ألف و290 جرعة جرى توزيعها حتى أمس السبت.

وقالت إنه حتى يوم الأحد تلقى 49 مليونا و772 ألف و180 شخصا جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحين، بينما تلقى 24 مليونا و779 ألف و920 الجرعتين.

وأضافت أنه تم إعطاء ما يصل في المجمل إلى 7 ملايين و112 ألف و537 جرعة لقاح في مرافق الرعاية طويلة الأجل.