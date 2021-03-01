بلتون تتربع على قائمة شركات السمسرة بالبورصة خلال فبراير بحصة سوقية 14.4%

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تصدرت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية ترتيب شركات السمسرة عن التعاملات في البورصة خلال شهر فبراير، مسيطرة على حصة سوقية بلغت 14.4% عن تعاملات إجمالية بقيمة 10.891 مليار جنيه.
وتلتها في مركز الوصيف شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، بحصة سوقية 8.2%، بإجمالي تداولات وصلت إلى 6.171 مليار جنيه.
وبالتوازي، احتلت كل من شركة مباشر إنترناشيونال، وبايونيرز للتداول المركزين الثالث والرابع، بحصة سوقية 5.4% لكل منهما، وبتداولات 4.089 مليار جنيه للأولى، و4.087 مليار للأخيرة.
واحتلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، المرتبة الخامسة عن تعاملات 3.477 مليار جنيه، عادلت 4.6% من السوق.
وبفارق طفيف، جاءت المجموعة المالية للسمسرة، في المرتبة السادسة، بحصة سوقية 4.5%، بإجمالي تعاملات 3.401 مليار جنيه.
بينما جاءت شركة عربية أون لاين للوساطة في المرتبة السابعة نظير تعاملات 2.612 مليار جنيه، بحصة سوقية 3.5%.
بينما سيطرت شركة سيجما للتداول على المركز الثامن، مقابل تعاملات 2.096 مليار جنيه، جعلتها تستحوذ على 2.8% من السوق.
وفي المرتبة التاسعة جاءت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، عن تعاملات إجمالية قيمتها 2.078 مليار جنيه، ولحقت شركة أرقام للتداول بالمرتبة العاشرة بتعاملات 2.048 مليار جنيه، بحصة سوقية 2.7% لكل منهما.
وشملت قيم التداول السوق الرئيسي وبورصة النيل وخارج المقصورة، والسندات والصفقات.
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