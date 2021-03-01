بلتون وهيرميس ومباشر وبايونيرز تتصدر ترتيب السمسرة بالبورصة في أول شهرين من 2021

احتلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية صدارة ترتيب شركات السمسرة عن التعاملات في البورصة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وذلك عن تعاملات إجمالية وصلت إلى 13.876 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 10.3%.

وجاءت شركة هيرميس للوساطة في المركز الثاني بحصة سوقية 8.4%، وذلك عبر قيم تداول بلغت 11.34 مليار جنيه.

وكانت المرتبة الثالثة، من نصيب شركة مباشر إنترناشيونال والتي سيطرت على 5.3% من السوق، من خلال تعاملات إجمالية 7.154 مليار جنيه.

ولحقت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بالمربع الذهبي، بنصيب 5.2% من السوق، تمثلت في قيم تداول 7.033 مليار جنيه.

أما المجموعة المالية للسمسرة احتلت المركز الخامس، من خلال تعاملات بلغت 6.621 مليار جنيه، شكلت لها حصة سوقية 4.9%.

بينما استحوذت شركة التجاري الدولي للسمسرة على 4.8% من السوق، نظير قيم تداول بلغ إجماليها 6.415 مليار جنيه، وهو ما جعلها تحتل المركز السادس.

في حين جاءت شركة عربية أون لاين للوساطة بالمرتبة السابعة، لاسيما وأنها حققت قيم تداول 5.027 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 3.7%.

وجاءت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية في المركز الثامن، بتعاملات 4.172 مليار جنيه، وبحصة سوقية 3.1%.

وفي المرتبة التاسعة، جاءت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 2.9%، عن تعاملات إجمالية 3.898 مليار جنيه.

ولحقت شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بالمرتبة العاشرة، مقابل تعاملات بلغت 3.803 مليار جنيه، جعلتها تستحوذ على 2.8% من السوق.

وشملت قيم التداول السوق الرئيسي وبورصة النيل وخارج المقصورة، والسندات والصفقات.