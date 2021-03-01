رحيل ماجد شوقي عن بلتون

أنسي نجيب ساويرس رئيسًا لمجلس الإدارة وممثلًا عن أوراسكوم المالية القابضة

انعقاد مجلس الإدارة خلال 3 أسابيع لتعيين أعضاء مستقلين جدد

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ علمت نشرة “دوت الخليج” أن اجتماع مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة شهد أمس تعديلًا واسعًا في تشكيله، تضمن استقالة كل من رجل الأعمال نجيب ساويرس رئيس أوراسكوم للاستثمار القابضة، وماجد شوقي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبلتون، إلى جانب الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، وجمال محرم رئيس الجمعية المصرية للتخصيم.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لحابي إن إعادة تشكيل مجلس الإدارة جاء في إطار التعديلات التي طرأت على هيكل الملكية والناتجة عن عملية تقسيم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة -المساهم الرئيسي في بلتون قبل التقسيم- وانتقالها لشركة أوراسكوم المالية القابضة.

وأضافت المصادر أن تشكيل مجلس الإدارة الجديد سيضم أنسي نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة بدلًا من نجيب ساويرس وماجد شوقي -ممثلان عن شركة أوراسكوم للاستثمار قبل التقسيم- وأنه من المنتظر انعقاد مجلس الإدارة خلال 3 أسابيع على الأكثر لتعيين أعضاء مستقلين جدد.

وأوضحت المصادر أن ماجد شوقي رئيس البورصة الأسبق الذي قضى نحو 9 سنوات في شركة بلتون، تقدم باستقالته من منصب الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة، على أن يستمر في عضوية المجلس كعضو غير تنفيذي لحين انعقاد الجمعية العمومية العادية لاعتماد الميزانيات وإبراء ذمة المجلس عن العام المالي المنقضي 2020.

وكان تشكيل مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة قبل الاستقالات السابق ذكرها كالتالي: ماجد شوقي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، وإبراهيم كرم العضو المنتدب، وعضوية كل من نجيب ساويرس، وإيهاب صالح، ونيلز بختلر، ووفاء زقلمه، إلى جانب 3 أعضاء مستقلين هم، د.أحمد جلال، ومنير فخري عبد النور، ومحمد جمال محرم.

وتمتلك شركة أوراسكوم المالية القابضة 74.5% من شركة بلتون المالية القابضة.

ويرأس أنسي نجيب ساويرس مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة التي آلت إليها ملكية بلتون المالية القابضة، بينما يتولى نيلز بختلر منصب العضو المنتدب.