البنك التجاري الدولي يحقق 10.2 مليار جنيه أرباحا مجمعة خلال 2020

رنا ممدوح _ حقق البنك التجاري الدولي صافي أرباح مجمعة بمبلغ 10.238.157 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 11.800.995 مليار جنيه بالعام المقارن 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع صافي الدخل من العائد وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم إلى 25.172.420 مليار جنيه، وذلك في الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 21.578.619 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

بينما تراجع عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال نفس الفترة إلى 42.196.235 مليار جنيه، مقابل 42.600.957 مليار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وسجلت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة مبلغ 17.023.815 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 21.022.338 مليار جنيه بعام 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتراجعت صافي أرباح البنك إلى 10.299.882 مليار جنيه خلال عام 2020 مقابل 11.803.555 مليار جنيه بعام 2019.

بينما ارتفع صافي الدخل من العائد خلال نفس الفترة إلى 25.089.963 مليار جنيه مقابل 21.578.119 مليار جنيه بعام 2019.

وانخفضت ربحية السهم الأساسي إلى 6.26 جنيه مقابل 7.12 جنيه بعام 2019

وتراجعت ربحية السهم المخفض إلى 6.24 جنيه مقابل 7.09 جنيه بعام 2019.

يذكر أن البنك المركزي المصري المصري، أصدر تعليمات تحظر على البنوك إجراء توزيعات نقدية – لأرباح عام 2020 أو الأرباح المحتجزة – على المساهمين، لتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة من استمرار أزمة كورونا العالمية.